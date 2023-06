Ouvert ou fermé pour la fête nationale?

La plupart des commerces fermés

Les magasins et centres commerciaux seront fermés au Québec le samedi 24 juin, tout comme les épiceries de grande surface et les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ) et de la Société québécoise du cannabis (SQDC).

Les banques et les caisses seront également fermées le jour de la fête nationale. Certaines demeureront fermées les 25 et 26 juin.

Les pharmacies et les petits commerces d’alimentation pourront toutefois ouvrir leurs portes avec un nombre d’employés limité. Les marchés publics, dont les marchés Jean-Talon, Atwater et Maisonneuve, seront également ouverts.

Les stations-service pourront maintenir leurs activités, tout comme les dépanneurs, les bars et les restaurants.