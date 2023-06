Les brasiers trouvent un second souffle dans le temps sec et la chaleur du Québec

La situation météorologique complique la bataille contre les feux de forêt. L’absence de pluie, conjuguée à des températures très élevées prévues pour les prochains jours, insufflait, jeudi, déjà une nouvelle vigueur aux incendies qui font rage au Québec, au point où certains recommencent à nouveau à échapper au contrôle des autorités.

La pluie s’annonce faible, voire absente d’ici dimanche dans les secteurs les plus critiques, soit Lebel-sur-Quévillon, Normétal et Chibougamau. Environnement Canada prévoit, pendant ce temps, que le mercure grimpera au cours des prochains jours. Devant ces largesses de la nature, plusieurs brasiers en profitent pour trouver un second souffle et déjouer les pompiers.

Deux nouveaux feux ont ainsi pris naissance entre mercredi et jeudi, portant leur nombre à 104. Parmi eux, 80 se trouvent en zone de protection intensive, soit la partie australe du territoire québécois où se concentre la majeure partie de la population.

« Plusieurs feux hors contrôle verront leur taux de propagation augmenter, avertit la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU). D’ailleurs, quatre feux contenus sont redevenus hors de contrôle depuis le début de la semaine. »

Certains brasiers « progressent de façon significative », ajoute la société, et le risque d’en voir d’autres éclore est « également important », selon elle.

Dans ce contexte, le Canada et les États-Unis ont signé, jeudi, une nouvelle entente relative à la lutte contre les feux de forêt. Celle-ci prévoit notamment un meilleur partage de l’équipement et du personnel en cas de situation catastrophique.

L’isolement évité à Lebel-sur-Quévillon

En tout, 1476 personnes participent à l’effort de guerre contre les feux de forêt, dont 1316 s’activent directement sur le terrain. La situation réquisitionne 21 avions-citernes et 78 hélicoptères et mobilise des renforts venus non seulement venus d’Europe et des États-Unis, mais aussi des autres provinces canadiennes et des rangs de l’armée.

Le vent a joué en faveur de Lebel-sur-Quévillon jeudi, où l’avancée des flammes, mercredi, menaçait d’isoler la ville en coupant la route 113. Le feu 344, qui couvre désormais une superficie de 343 000 hectares, s’éloignait, jeudi, de la seule voie d’accès entre la ville de Jamésie et le sud.

« Aujourd’hui, les vents viendront du sud-ouest. Ça, ça devrait nous aider », indiquait le maire Guy Lafrenière en matinée. Les mêmes vents soufflent cependant la fumée vers la ville, avec comme résultat des conditions atmosphériques qui vont continuer d’être « très intenses » jusqu’à dimanche.

« Restez à l’intérieur le plus possible, recommandait l’élu. Si vous êtes incommodés par la fumée, il est recommandé fortement de porter le masque N95. » Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue met aussi la population en garde contre une qualité de l’air « généralement mauvaise » dans une chaleur pouvant dépasser les 30°C.

La pluie se fera attendre encore plusieurs jours, selon les prévisions d’Environnement Canada. Les prochaines précipitations doivent tomber lundi et mardi. « Ça devrait beaucoup nous aider, indique Guy Lafrenière. On ne lâche pas! »

Mercredi, le feu 334, qui tourne autour de Lebel-sur-Quévillon depuis le 2 juin, avait réussi à traverser la rivière Bell qui serpente à proximité de la municipalité. Les équipes ont « aussitôt » réussi à éteindre cette échappée et à repousser les flammes sur l’autre rive. Les troupes se tenaient, jeudi, entre le brasier et la rivière pour éviter que ce dernier avance à nouveau vers le cours d’eau.

Chibougamau sous la fumée

Autour de Chibougamau, deux feux hors de contrôle mobilisent toujours plus de 160 pompiers. La SOPFEU poursuit l’aménagement d’un héliport pour lutter contre l’incendie 379, qui avait requis mercredi des opérations d’arrosage terrestres et aériennes, et la construction d’une ligne d’arrêt pour protéger un poste d’Hydro-Québec. Les efforts déployés mercredi avaient réussi à freiner l’avancée du braiser : la Ville de Chibougamau indiquait, jeudi, que le feu n’avait pas « progressé de manière significative » depuis la veille.

Si les Chibougamois ne peuvent pas voir ces feux encore situés à plusieurs dizaines de kilomètres de leur ville, ils pouvaient certainement les sentir. Un épais nuage enveloppait la municipalité de Jamésie, jeudi, en raison d’un phénomène baptisé « inversion de température ». Ce dernier fait en sorte que l’air froid se retrouve prisonnier sous un plafond d’air chaud, empêchant ainsi la dispersion de la fumée dans l’atmosphère.

La qualité de l’air s’en ressent : à midi, la concentration de particules fines s’élevait à 43 microgrammes par m3 à Chibougamau, soit une concentration 8 fois et demie supérieure à la valeur guide annuelle de l’Organisation mondiale de la santé.

Normétal à nouveau inquiétée

À Normétal, le feu 281 échappe à nouveau au contrôle des sapeurs après 11 jours de relative accalmie. La SOPFEU assure que les flammes ne menacent aucune communauté pour le moment, mais elle s’inquiète néanmoins de voir le vent favoriser la propagation du brasier vers le nord-est et le secteur de Val-Paradis. La machinera s’activait à créer des coupe-feux aux abords de la localité « pour mieux protéger cette dernière à l’approche de l’incendie ».

Depuis le début de la saison des feux au Québec, les incendies ont brûlé plus de 5500 km2 de territoire. À titre comparatif, en Alberta — qui vit elle aussi un début d’été particulièrement dévastateur —, 14 300 km2 de forêts ont déjà brûlé depuis le 1er janvier. À pareille date l’an dernier, les feux en avaient ravagé 26 fois moins dans la province de l’Ouest, soit 547 km2.

L’entreprise forestière compte ses pertes

Les incendies ont aussi détruit une soixantaine de machines forestières jusqu’à maintenant. La valeur des équipements partis en fumée se chiffre en dizaines de millions de dollars. Les entrepreneurs forestiers devront acquitter des franchises moyennes de 50 000 $ pour toucher leurs assurances.

« Deux de mes machines et mon trailer à fioul ont brûlé, sans compter mes trois roulottes de chantier qui ont probablement brûlé elles aussi », calcule Éric Tremblay, un entrepreneur forestier natif de Dolbeau-Mistassini qui récolte du bois près de Senneterre.

Il estime que ces pertes s’élèvent à 1,2 million de dollars, une valeur que ces assurances de 450 000 $ ne suffiront pas à rembourser. « Je n’avais jamais imaginé que tout pourrait brûler d’un seul coup » soupire l‘homme de 45 ans. Le coup à peine encaissé, il se demande déjà s’il va reprendre ses activités, une fois les feux éteints.

« Je vais attendre un peu avant de prendre une décision, mais ça va prendre de l’aide pour les petits entrepreneurs, sinon il y en a une grosse gang qui va arrêter ». Reste aussi à voir ce que la forêt offrira à récolter dans deux ans, une fois le bois brûlé ramassé.

Jeudi matin, le Parti québécois, demandait une aide gouvernementale d’urgence pour les entrepreneurs forestiers. Le gouvernement devrait rembourser les franchises d’assurances acquittées, selon la formation politique, en plus d’offrir une garantie de prêt pour le remplacement de la machinerie perdue.

Avec La Presse canadienne