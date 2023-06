Quoi surveiller aujourd’hui ?

Modi reçu en grande pompe par Biden

Honneurs militaires, discours devant le Congrès américain et repas de gala… Le président américain, Joe Biden, déroule le tapis rouge pour accueillir le premier ministre indien, Narendra Modi. Une visite pleine de faste lors de laquelle plusieurs organisations craignent que soient tus les problèmes de droits de la personne et la relation de proximité entre l’Inde et la Russie.

Le porte-parole de l’exécutif américain, John Kirby, a prévenu qu’il y aurait une pléthore d’annonces, dans divers domaines comme les nouvelles technologies, la transition énergétique ou encore l’armement.