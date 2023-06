Le déménagement d’un programme de musique au secondaire sème l’inquiétude

Le déménagement de la concentration musique de l’école secondaire publique Curé-Antoine-Labelle vers une autre école pour la rentrée scolaire 2024 suscite une vive incompréhension. Des parents, enseignants, élèves et anciens élèves estiment que le nouvel endroit sera moins bien adapté et craignent une baisse de la qualité de ce programme particulier, qui a vu passer plusieurs musiciens professionnels.

« C’est comme mettre un coup de barre dans le programme, et on a peur qu’il disparaisse parce qu’il ne sera plus attirant », lance Catherine Baril, dont la fille joue du violoncelle et termine sa 2e secondaire.

La mère a appris la nouvelle dans une lettre datant du 10 mai. Les élèves de 1re et de 2e secondaire fréquentent présentement le programme arts-études en musique à l’école Poly-Jeunesse à Laval. Ils se déplacent par la suite à Curé-Antoine-Labelle, située un peu plus loin, pour leur 3e, 4e et 5e secondaire. Mais à partir de l’année scolaire 2024-2025, les niveaux 1 à 5 du secondaire seront offerts uniquement à Poly-Jeunesse.

Une nouvelle qui a déçu sa fille. Celle-ci avait hâte de pratiquer et de faire des concerts à Curé-Antoine-Labelle, qui possède une salle de spectacle en bonne et due forme de 527 places, et de profiter des salles multimédias.

« À Poly-Jeunesse, ils ont simplement une agora, et c’est là que les jeunes mangent durant l’heure du dîner. C’est un trou dans le sol, sans sièges, avec un semblant de petite scène, et c’est entouré de tables de ping-pong et de billard et de casiers, laisse tomber Catherine Baril. Le récital de notre fille était là en soirée récemment, et les concierges passaient avec leur Zamboni et des chariots. »

Une pétition a été rédigée par des élèves du programme et a été mise en ligne à l’attention du directeur général du Centre de services scolaire de Laval, Yves Michel Volcy. Elle a été déposée auprès de l’établissement la semaine dernière après avoir récolté près de 1700 signatures. « Nous aimerions que vous envisagiez de revenir sur votre décision, est-il écrit dans le libellé. Nous comprenons mal la justification de ce déménagement, permanent, alors que la situation qui semble le justifier est temporaire. »

Contraintes organisationnelles

Contacté par Le Devoir, le Centre de services scolaire invoque des travaux dans d’autres bâtiments, ce qui nécessite le déplacement d’élèves, et une capacité d’accueil réduite à Curé-Antoine-Labelle pour la rentrée scolaire 2024.

« L’école Poly-Jeunesse dispose d’espaces adaptés pour le déploiement de ce programme. Ainsi, elle possède autant de studios et même davantage de cubicules de musique nécessaires à la pratique des instruments que l’école Curé-Antoine-Labelle », assure dans un courriel Annie Goyette, directrice adjointe des communications.

« Il est vrai que l’école Poly-Jeunesse ne dispose pas d’un auditorium, ajoute-t-elle. Mais en ce qui concerne les concerts et les représentations, les élèves pourront avoir accès à la place publique [agora] de l’école et même, au besoin, à l’auditorium de Curé-Antoine-Labelle, de même qu’à d’autres salles de spectacle par le biais de divers partenariats. » On mentionne que « le personnel de Poly-Jeunesse est d’ailleurs mobilisé afin de trouver des façons créatives et innovantes de répondre aux besoins des élèves en matière de concerts et de représentations ».

Cette agora est loin d’être adaptée, estiment plusieurs. « Ce n’est pas un local adapté pour la sonorité et l’acoustique, et travailler la qualité de ce qu’on fait dans un orchestre symphonique », souligne Marie-Michèle Bertrand, ancienne élève du programme et professeure de cor dans cette concentration musique de 2014 à février dernier.

Le programme à Curé-Antoine-Labelle est l’un des rares dans la région qui comporte un orchestre symphonique à partir de la 3e secondaire, ce qui « demande des ressources importantes », en plus de répéter dans l’auditorium, rapporte-t-elle. Les élèves de l’école ont également accès à un studio de musique assistée par ordinateur. « Les installations à Poly-Jeunesse sont bien, mais elles ne sont pas adaptées pour accueillir tout ce que le programme à Curé-Antoine-Labelle offre », affirme Marie-Michèle Bertrand. Elle craint que certaines portions de la concentration musique disparaissent.

« Ce programme est assurément l’étincelle pour plusieurs élèves », renchérit celle qui détient une maîtrise du prestigieux Conservatoire New England à Boston et un baccalauréat de l’École de musique Schulich de l’Université McGill.

De son côté, Catherine Baril souligne que sa fille a effectivement accès à des cubicules à Poly-Jeunesse, mais que ceux-ci se trouvent dans la salle de classe. « Elle me dit que c’est bruyant. Pendant qu’il y a un cours, on entend dans le cubicule. Et dans le cours, on entend les cubicules. Ce n’est pas l’idéal », dit-elle. À Curé-Antoine-Labelle, les corridors de cubicules sont mieux configurés et ils sont séparés des classes.

« Aucune raison ne justifie cette décision. La concentration musique, c’est le parent pauvre, et ils ont décidé que ce serait eux qui allaient payer », laisse-t-elle tomber.

Alain Paquette, dont la fille est en 3e secondaire dans le programme et qui a mis en ligne la pétition pour les élèves, n’est pas non plus convaincu par les réponses du Centre de services scolaire de Laval. Il déplore un manque de transparence. « Ce qu’on demande, c’est de savoir quelles étaient les autres solutions détaillées et pourquoi, soudainement, Poly-Jeunesse devient la meilleure option alors qu’auparavant, tout le monde était d’accord pour que ce soit à Curé-Antoine-Labelle, dit-il. On ne nous fait pas la démonstration. L’impression qu’on a, c’est que quelqu’un a joué à Tetris avec le programme de musique. »