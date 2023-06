Joe Biden déroule le tapis rouge à Narendra Modi

Joe Biden s’apprête à déployer tous les fastes de la Maison-Blanche pour la première visite d’État du premier ministre indien Narendra Modi, quitte à mettre en sourdine la question des droits de la personne et l’attitude de l’Inde face à la Russie.

Le président américain recevra son invité à dîner avec son épouse, Jill Biden, mercredi, en prélude au programme officiel de jeudi, avec honneurs militaires, discours devant le Congrès américain et repas de gala.

« Cette relation bilatérale, qui sera, selon nous, l’une des plus importantes pour l’avenir du monde, a un potentiel énorme », a assuré mardi un porte-parole de l’exécutif américain, John Kirby.

Cela vaut bien une acrobatie protocolaire. Seuls les chefs d’État, et non de gouvernement, ont en théorie droit à la pompe d’une « visite d’État » : Joe Biden en avait organisé pour le Français Emmanuel Macron et pour le président de Corée du Sud Yoon Suk Yeol.

Pour Narendra Modi, premier ministre du pays le plus peuplé du monde, la Maison-Blanche parle donc de « visite officielle d’État », un intitulé inédit.

John Kirby a promis une liste « conséquente » d’annonces, en énumérant une série de domaines de coopération allant des nouvelles technologies à la transition énergétique.

Les deux dirigeants sont aussi attendus sur la défense, à l’heure où les États-Unis manoeuvrent pour contenir les ambitions stratégiques de la Chine.

Avions de chasse et drones

Selon des diplomates, Joe Biden et Narendra Modi devraient annoncer que l’américain General Electric fournira les moteurs des premiers avions de combat fabriqués par l’Inde.

Voilà qui répond au souci du premier ministre indien de développer l’industrie nationale, et à la volonté de Joe Biden de resserrer les liens avec un pays qui s’est longtemps fourni en armement auprès de la Russie.

Les spéculations vont bon train également sur l’annonce d’une vente importante de drones armés américains.

« L’Inde se présente toujours comme un pays non aligné », refusant de rejoindre des alliances militaires de type OTAN, rappelle Richard Rossow, analyste du Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Mais face à la Chine, New Delhi est prêt à « engager un niveau de coopération de défense beaucoup plus approfondi » avec les États-Unis, estime l’expert.

« Il ne s’agit pas d’envoyer un message à la Chine » avec cette visite d’État, a déclaré John Kirby, assurant que Washington entend encourager la volonté de l’Inde de jouer un plus grand rôle stratégique et diplomatique.

New Delhi réclame par exemple un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations unies — une perspective qui reste toutefois lointaine.

Narendra Modi « a promis de faire respecter l’Inde sur la scène internationale » et « il devrait certainement mettre en valeur cette visite à Washington dans sa campagne » avant les élections prévues en 2024, souligne Tanvi Madan, experte du centre de recherches Brookings.