Le programme de la dernière chance pour les sans-papiers

Malgré une certaine pression populaire, le programme de régularisation des sans-papiers, sur lequel travaille depuis 18 mois le gouvernement fédéral, se fait attendre. Cinquante ans après la plus grosse opération du genre au Canada, des experts se prononcent sur les conditions gagnantes d’une telle opération.

15 août 1973. Sous la gouverne de Pierre Elliot Trudeau, le plus gros programme de régularisation de l’histoire du Canada se met en place. À la suite de l’adoption d’un projet de loi pratiquement sans opposition, quelque 39 000 personnes sans statut, y compris les personnes à charge, ont pu obtenir leur résidence permanente. D’autres programmes de régularisation ciblés ont été mis en place dans les dernières décennies, mais n’ont pas dépassé les 4000 admis.

« Dans ce que j’ai pu consulter comme archives, le programme de 1973 semble [être un programme] sur lequel le gouvernement mise beaucoup. Il doit rejoindre le plus de personnes possible. Il n’y a pas de limite », explique David Moffette, professeur en criminologie à l’Université d’Ottawa, expert des politiques canadiennes et européennes d’immigration.

Ouvert à toutes les nationalités, le programme « adjustment of status » — appelé « Opération mon pays » en français — s’adressait aux sans statut qui se trouvaient en territoire canadien et détenir un permis de travail n’était même pas nécessaire.

Et pour ne pas faire de « jaloux », on a également permis aux étudiants qui avaient un visa temporaire de postuler au programme. « Finalement, c’était quiconque se trouvait sur le territoire canadien le 24 novembre 1972 », résume M. Moffette.

Mais malgré toute la publicité faite pour le faire connaître, le programme n’a pas donné les résultats escomptés et a déçu les autorités. Jugé « ridicule », le délai de 60 jours pour postuler fut l’un des éléments de son insuccès.

N’empêche. Comment le Canada en est-il arrivé à la conclusion qu’il était dans son intérêt de permettre à des milliers de gens de sortir de la clandestinité pour devenir des résidents et, au bout du compte, des citoyens canadiens à part entière ? « C’était une stratégie de correction », soutient le professeur Moffette. Cinq ans plus tôt, les personnes détenant un visa de visiteur avaient été autorisées à demander la résidence permanente une fois au Canada. Devant une véritable ruée vers le pays des Rocheuses, surtout des Américains ne voulant pas combattre au Vietnam, cette mesure avait finalement été annulée, créant un inventaire monstre de demandes, notamment celles qui étaient en appel.

Et maintenant ?

Cinquante ans plus tard, le gouvernement fédéral est-il prêt à lancer un programme de régularisation d’envergure ? Chose certaine, la lettre de mandat remise au ministre de l’Immigration, Sean Fraser, en décembre 2021 était claire et lui enjoignait de « poursuivre l’exploration de moyens de régulariser le statut des travailleurs sans papiers ».

À écouter Balado | Quel avenir pour les sans-papiers au Canada?

Téléchargement...

David Moffette croit que Justin Trudeau voudra peut-être que le programme soit une forme de legs, faisant écho à ce qu’avait fait son père à une époque.

Quoi qu’il en soit, l’annonce tarde. Et les groupes militants, comme Solidarité sans frontière, multiplient les actions publiques pour faire pression. « Mais à l’heure actuelle [le public] réagit un peu comme en Europe et aux États-Unis. [Il veut] la fermeture des frontières. On n’est pas dans une ère d’ouverture. C’est comme si on ne comprenait pas le réel poids positif de l’immigration », soutient Annick Legault, avocate à la Clinique pour la justice migrante, qui milite ouvertement pour la régularisation.

David Moffette avance que le gouvernement pourrait être tenté de « vendre » son programme avec des arguments économiques en contexte de pénurie de main-d'œuvre. Mais il dit espérer qu’il portera aussi une dimension plus « sociale », comme c’est le cas dans plusieurs pays d’Europe. Depuis les années 2000, des politiques de régularisation de statut sont en effet régulièrement créées dans des pays comme l’Italie, l’Espagne et bien d’autres.

« Là-bas, c’est considéré comme quelque chose de normal. Si vous avez un million de personnes sans papier sur votre territoire et que vous savez que ça ne va qu’augmenter, il est normal de vouloir remettre périodiquement les compteurs à zéro et de s’assurer que tout le monde a accès aux services », explique le professeur Moffette, qui a notamment étudié de très près les programmes de l’Espagne. Dans ce pays, un demi-million de personnes ont été régularisées en 2006.

Par contre, M. Moffette rappelle qu’en Europe plusieurs programmes de régularisation ne donnent pas accès à la résidence mais plutôt à un permis temporaire.

« Si l’objectif est de sortir de l’irrégularité un bon nombre de personnes pour qu’elles puissent travailler dignement et avoir accès aux soins de santé, il faut que le programme mis sur pied par le gouvernement [canadien] donne la résidence permanente, et pas seulement un permis de travail », a insisté le professeur, qui en fait une des conditions « gagnantes ».

Conditions gagnantes

Mais avant toute chose, pour que les personnes sans statut postulent en grand nombre, encore faut-il leur assurer qu’elles ne seront pas dénoncées ou expulsées si jamais la démarche de régularisation ne fonctionnait pas. « En 1973, c’était des organismes à but non lucratif, des communautés religieuses qui s’étaient chargés de recueillir les noms des candidats », explique M. Moffette.

Il faut aussi que la période de dépôt de candidature soit suffisamment longue et que la personne puisse à tout le moins obtenir un permis de travail en attendant le traitement de son dossier. Les coûts ne devront pas non plus être prohibitifs.

Annick Legault plaide pour un programme « véritablement inclusif », non pas restrictif comme le fut, à son avis, celui des anges gardiens. « Il ne faudrait pas faire de copier-coller sur certains pseudo-programmes de régularisation qui ont été mis en place, car il y avait trop de restrictions », insiste-t-elle. « Le plus important est que ça ne soit pas discrétionnaire et que ça reste simple. Il ne faudrait pas que les personnes aient besoin d’être représentées, il faudrait qu’elles puissent remplir les formulaires par elles-mêmes. »

Me Legault, dont la clinique juridique peine à suffire à la demande, estime qu’un programme de régularisation est au fond un geste d’« humanité ». « C’est reconnaître tout ce que ces gens donnent à la société. Et en ce moment, c’est loin d’être de la charité qu’on leur fait. C’est durement gagné. »

Combien sont-ils ? Selon une récente étude de l’Université métropolitaine de Toronto, les chiffres les plus cités estiment qu’il y aurait entre 80 000 et 500 000 personnes sans statut au Canada. Mais les chercheurs et les groupes militants croient qu’il y en aurait bien plus. La vérité c’est qu’il n’existait, jusqu’ici, aucune méthode de calcul ni statistiques fiables. Or, depuis novembre 2022, grâce à des modifications réglementaires, l’Agence des services frontaliers du Canada peut dorénavant vérifier le statut des personnes qui entrent et sortent d’un poste frontalier terrestre ou d’un vol international. Certains craignent toutefois que ces données, qui informeront Immigration Canada d’un « séjour indûment prolongé », ne soient un outil pour expulser davantage de gens. Le Devoir

Quelques programmes de régularisation au Canada 1973 : Programme « Opération mon pays », 39 000 ont obtenu la résidence permanente 1981 : Haïtiens vivant au Québec, 4000 1983-1985 : Comité d’examen ministériel, 1000 2002 : Algériens sans statut au Québec, 900 2021 : Programme des travailleurs de la santé durant la pandémie (anges gardiens), environ 10 000 2019-2024 : Programme des travailleurs de la construction (Toronto), environ 1000