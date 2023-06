La Ville de Québec grondée en matière de logements sociaux

La Ville de Québec peut et doit en faire davantage en matière de logements sociaux, indique le rapport du vérificateur général, qui déplore un manque d’initiatives et d’incitatifs pour en accélérer et en favoriser la construction.

En matière d’habitation, même si la Ville a une vision et un plan d’action depuis 2020, elle peut encore en faire davantage pour favoriser la construction de logements sociaux, selon Daniel Rancourt.

Le vérificateur général reconnaît que la Ville demeure tributaire du financement gouvernemental pour réaliser ses ambitions en matière de logements sociaux. Toutefois, il précise que si l’administration municipale agissait en amont, elle atteindrait plus facilement ses objectifs.

La Ville pourrait « acquérir de nouveaux terrains et immeubles » pour accélérer la construction de logements sociaux une fois obtenu le financement des gouvernements supérieurs, écrit-il. Daniel Rancourt incite aussi l’administration à « mettre en place des mesures incitatives afin d’inclure des logements sociaux dans les projets résidentiels privés ». Aucun encouragement de ce genre, note-t-il, n’était en place en février 2023.

La Ville de Québec comptait 17 814 logements sociaux sur son territoire en 2022. Elle veut en ajouter 2600 à son parc immobilier d’ici 2025 pour répondre à la demande croissante. En février 2023, 1677 logements étaient construits, en chantier ou en planification, souligne le vérificateur général dans son rapport, ce qui représente 65 % de l’objectif.

Daniel Rancourt note également un certain fouillis dans le traitement des demandes. En 2022, l’Office municipal d’habitation de Québec (OMHQ) en a reçu près de 2500, soit une hausse de 20 % par rapport à 2021. À cette tâche s’ajoute le renouvellement, chaque année, d’environ 12 000 baux.

Le vérificateur général observe que le processus de traitement ne respecte pas toujours les règles internes d’attribution. Daniel Rancourt souligne que l’OMHQ « ne s’assure pas toujours d’obtenir les pièces justificatives requises pour juger de la recevabilité et de l’admissibilité d’une demande. » L’analyse d’un échantillon de 25 demandes a permis de constater que « la preuve de citoyenneté canadienne n’est presque jamais recueillie » et que la preuve de résidence est demandée à peu près « une fois sur deux ».

Le rapport note également que le temps moyen d’attente pour obtenir un logement était d’un an et demi en 2022. Parmi les 1856 demandes de logement et de transfert qui demeurent sans réponse, environ le quart, soit 443 demandes, date de plus de deux ans.

Manque de leadership

Le vérificateur général met également en garde contre un processus de renouvellement des véhicules d’urgence déficient à la Ville de Québec. Il pointe du doigt plusieurs lacunes en matière de leadership, notamment dans la définition et l’attribution des rôles dévolus à chaque service concerné.

La collaboration entre le service responsable de la gestion des équipements motorisés à la Ville souffre de plusieurs confusions avec les services de police et de protection contre l’incendie. En l’absence d’une gouverne claire, tous deux ont élaboré en interne la définition de leurs rôles et de leurs responsabilités, écrit Daniel Rancourt.

Résultat : « Le processus d’acquisition, de remplacement et de mise en service des véhicules repose davantage sur les pratiques qui ont été adoptées au fil des années. » Le budget annuel de la Ville pour l’acquisition de véhicules s’élève à 28 millions de dollars en 2023.

Le renouvellement de la flotte d’urgence essuie aussi plusieurs ratés. Au cours du premier trimestre de l’année, par exemple, près de la moitié des véhicules de patrouille de la police de Québec avaient dépassé leur durée de vie utile, établie à six ans.

Le système actuel ne permet pas non plus d’évaluer le temps qui s’écoule à chaque étape du renouvellement. Impossible, donc, de calculer le temps passé entre la date de réception du véhicule et la date de sa mise en service officielle. Dans ce contexte, aucun cadre ne vient fixer les délais optimaux prévus à chaque étape du processus d’acquisition des véhicules.

Une vision sans plan d’action

La Vision de l’arbre 2015-2025 formule l’objectif d’augmenter à 35 % l’indice de canopée urbaine. Or, dénonce le vérificateur général, il a fallu attendre 2022 pour que la Ville de Québec élabore un plan d’action pour atteindre son but. Celui-ci comporte également des lacunes, selon Daniel Rancourt.

« Il constitue davantage une feuille de route, écrit-il dans son rapport. Les différentes actions ne sont pas rattachées aux objectifs de la Vision de l’arbre 2015-2025 ni accompagnées d’indicateurs et de cibles. Il n’est donc pas possible de savoir si les actions mises en place permettront d’atteindre les objectifs. »

L’indice de canopée de la capitale avait reculé à mi-parcours de sa vision décennale, passant de 32 % en 2015 à 31 % en 2020, une diminution attribuable à une précision accrue des images satellitaires au cours de cette période.

Depuis 2022, la Ville de Québec ambitionne de planter 130 000 arbres à l’horizon 2029, surtout dans les 13 quartiers que sillonnera le tramway et dans les secteurs centraux les plus dénués d’arbres.

La Ville prend acte

Le maire de la Ville de Québec, Bruno Marchand, assure que la Ville a déjà répondu à plusieurs problématiques établies par le vérificateur général. L’élu indique que Québec est « en bonne voie d’atteindre sa cible » de canopée, tout en rappelant que la contribution du privé, détenteur de 75 % des espaces, demeure essentielle pour crier victoire.

La capitale fait déjà « des pieds et des mains » pour accélérer la construction de logements sociaux, souligne le maire. « Nous sommes tributaires du gouvernement du Québec », rappelle-t-il, ajoutant que la Ville a déjà épuisé tous les crédits accordés.

Le directeur général de la Ville de Québec, Luc Monty, confirme que les lacunes montrées du doigt dans le rapport en matière d’acquisition de véhicules d’urgence sont déjà connues et en voie d’être corrigées.

« Nous avions vu la situation glisser, surtout au sortir de la pandémie. Dès le dernier budget, nous avons commencé à planifier des acquisitions plus tôt. Nous avons ainsi prévu l’achat de 120 véhicules de patrouille d’ici à 2026. »