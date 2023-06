Les Blue Jays l’emportent 2-0 contre les Marlins

Ernie Clement et George Springer ont cogné deux simples de suite en huitième manche et les Blue Jays de Toronto ont battu les Marlins de Miami 2-0, mardi.

Yusei Kikuchi a accordé deux coups sûrs et en a retiré six sur des prises en six manches de travail pour aider les Blue Jays à égaliser la série, après une défaite de 11-0, lundi. Les Blue Jays ont arrêté une séquence de 19 manches sans point produit, contre Tanner Scott (4-2), en huitième manche.

« J’avais l’impression que tous mes lancers fonctionnaient bien aujourd’hui, a dit Kikuchi par le biais d’un traducteur. Je ne crois pas que cela se serait bien passé si j’avais pensé continuer plus loin dans le match. Je me concentrais sur un lancer à la fois et un frappeur à la fois. »

« Ces gars-là n’abandonnent jamais, a déclaré le gérant des Blue Jays John Schneider. Nous sommes en pleine course aux séries éliminatoires. Ils comprennent qu’il y aura des hauts et des bas. Aujourd’hui, c’était important, c’était une grosse victoire. »

Luis Arraez des Marlins a terminé le match un en quatre, faisant descendre sa moyenne au bâton, la meilleure dans la MLB, à, 398. Les Marlins avaient remporté cinq matchs de suite.

Yimi García (2-3) a été le lanceur partant, présent en septième manche. Jordan Romano a mis fin au débat avec une neuvième manche sans point produit, à l’aide de son 21e sauvetage.

« Nos joueurs étaient prêts, a ajouté Schneider. Il faut leur donner le mérite d’être prêts et de comprendre les enjeux. C’est encore plus vrai pour un gars comme Clement, qui ne joue pas beaucoup. »

Matt Chapman a obtenu deux coups sûrs pour les Blue Jays, alors que la recrue des Marlins Eury Pérez a limité ses adversaires à trois coups sûrs. Pérez a retiré neuf frappeurs sur des prises, à son huitième départ en carrière. Le lanceur de 20 ans a terminé son match à 80 lancers.