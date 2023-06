Le domaine d’une congrégation religieuse mis en vente à Montréal

Le domaine Villa-Maria, qui compte cinq bâtiments érigés sur un site ayant une riche valeur patrimoniale et historique, à Montréal, sera mis en vente, a appris Le Devoir. L’avenir du terrain, qui loge encore plusieurs religieuses, est incertain, mais la congrégation propriétaire des lieux espère que sa vocation éducative sera préservée à terme.

Le site en question comprend notamment les collèges privés Villa Maria et Marianopolis, qui accueillent respectivement des étudiants du secondaire et de niveau collégial. La résidence Bonsecours, un centre d’hébergement de soins de longue durée qui loge des dizaines de religieuses et qui emploie plusieurs travailleurs, pour un total de 102 personnes, se trouve également sur ce domaine. Ce dernier, acquis en 1854 par la congrégation de Notre-Dame, comprend aussi la Maison Notre-Dame du Sacré-Coeur, où demeurent 16 religieuses, de même que le centre administratif de l’organisation.

« Pour nous, les soeurs de la congrégation de Notre-Dame, c’est un site patrimonial auquel on est très attachées. On est très attachées à ce domaine-là parce qu’il a beaucoup d’histoire, mais le temps est venu de nous en départir parce que la gestion devient difficile », soupire en entrevue soeur Francine Landreville, leader de la province Marguerite-Bourgeoys pour la congrégation religieuse.

L’organisation a donc décidé de mettre en vente ce domaine, au moment où l’âge moyen des soeurs y demeurant toujours est de 86 ans, a appris Le Devoir, qui a visité les lieux la semaine dernière. Les religieuses ont été mises au fait de la vente mardi, en amont d’une annonce officielle prévue par voie de communiqué mercredi. « La gestion de ce site devient un peu trop lourde pour nos capacités, donc c’est ce qui nous amène à mettre en vente le domaine Villa-Maria », confirme Mme Landreville, qui a demeuré dans un des bâtiments jusqu’en 2009, avant de déménager à l’extérieur du site. « Mais j’y travaille depuis 1980. »

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

« C’est une page d’histoire importante qui se tourne », soupire à ses côtés soeur Ona Bessette, qui est supérieure générale de la congrégation de Notre-Dame.

La mise en vente du domaine n’a d’ailleurs pas été une décision facile à prendre, relève Francine Landreville, qui souligne que les collèges Villa Maria et Marianopolis ont une riche histoire qui témoigne de la mission éducative entreprise historiquement par la congrégation religieuse, à l’origine de la création de plus de 340 écoles au Québec depuis 1658. « Donc sur ce grand territoire-là, il y a deux institutions qui sont importantes pour nous, qui ont une histoire dans la congrégation », souligne la religieuse, chaleureuse, malgré la tristesse qui se dessine dans son regard. « Ce n’est pas facile de penser qu’il faille se départir du terrain, mais aussi de ce que ça représente. »

Une vente dans sept ans

La vente du domaine, une fois l’acheteur sélectionné, ne sera toutefois effective que dans sept ans, conformément au bail conclu par le Collège Villa Maria avec la congrégation religieuse, qui se termine le 31 juillet 2030. Ainsi, tous les étudiants actuels de l’établissement d’enseignement secondaire privé et ceux qui y seront admis à l’automne 2024 pourront terminer leurs études dans le bâtiment actuel.

Le Collège Marianopolis, qui occupe depuis 2007 un bâtiment construit par la congrégation religieuse en 1926, pourra pour sa part poursuivre ses activités sur le site, puisque l’organisme à but non lucratif qui gère l’établissement collégial fera l’acquisition de l’immeuble qu’il occupe actuellement. « Il y a déjà une entente de conclue, on attend une autorisation du Vatican », confirme la directrice exécutive de l’administration des finances de la congrégation de Notre-Dame, Suzie Prince. Ainsi, « l’école demeurera pérenne », assure-t-elle.

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Une ombre d’incertitude plane cependant sur l’avenir du reste du site. Sera-t-il acheté par un promoteur immobilier qui construira des tours d’appartements en copropriété sur ce site de choix, situé à cheval entre l’arrondissement de Notre-Dame-de-Grâce et la ville liée de Westmount ? Sans pouvoir répondre à cette question, Francine Landreville rappelle que ce site et certains de ses bâtiments ont fait l’objet de plusieurs énoncés patrimoniaux de la part tant de la Ville de Montréal que de Québec et d’Ottawa. Elle espère ainsi que les autorités publiques aideront la congrégation religieuse à s’assurer que la vocation du site et de ses bâtiments, qui ont dans certains cas une importante valeur architecturale, sera conservée.

« Personnellement, je souhaiterais que ça conserve un caractère éducatif », indique Mme Landreville. Les religieuses qui demeureront toujours sur ce domaine dans sept ans seront pour leur part soutenues par la congrégation, qui les aidera à être relogées dans un autre milieu répondant à leurs besoins. « Avec l’âge que les soeurs ont aujourd’hui, quand viendra le temps de confirmer la vente, nous serons pas mal moins nombreuses », note cependant Francine Landreville.