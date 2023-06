Les réclamations des travailleurs temporaires plus souvent classées refusées

Les travailleurs étrangers temporaires se blessent ou tombent malades de plus en plus souvent au travail, mais leurs réclamations sont moins souvent acceptées que les autres par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Les données obtenues par Le Devoir montrent qu’en 2022, près de 30 % des demandes de réclamation de ces travailleurs se sont retrouvées dans la catégorie « refus » de la CNESST, contre 17 % pour les travailleurs en général, ce qui correspond environ à la moyenne des dernières années.

Ces migrants temporaires, notamment présents dans le secteur de l’agriculture, de la transformation alimentaire et des manufactures, ont fait 5648 demandes de réclamation l’année dernière. Parmi elles, 424 étaient en cours début 2023, et 1683 avaient été « refusées », soit un peu moins du tiers.

La « prudence est de mise » dans la lecture de ces statistiques, indique cependant un relationniste de la CNESST. Sans pouvoir spécifier combien, il affirme que certains travailleurs temporaires choisissent plutôt d’être indemnisés par le régime d’assurance de leur pays d’origine.

Cet organe public fait en effet signer des formulaires appelés « avis d’option », par lesquels les travailleurs renoncent « à tout droit et quelque indemnisation que ce soit » si leur demande est acceptée ailleurs, tel qu’il y est indiqué. On présume alors qu’ils retournent dans leur pays d’origine et s’adressent aux autorités locales.

Refusées pour d’autres raisons

Cette pratique n’expliquerait qu’en partie les refus plus fréquents pour ces gens venus d’ailleurs. « Oui, ça arrive que des personnes ne soient pas à l’aise de rester alors elles décident de partir pour être entourées de leur famille », affirme Jill Hanley, professeure à l’Université McGill et directrice scientifique de l’Institut universitaire SHERPA.

Elle a plutôt remarqué que les demandes de réclamation sont souvent refusées à cause de la barrière de la langue : « L’employeur va remplir la déclaration, mais après, est-ce que les travailleurs peuvent fournir les preuves ? Faire le suivi avec leur médecin ? Si personne ne les aide, ils perdent. »

« Les délais sont souvent un enjeu, puisque les demandes peuvent être présentées trop tard », ajoute le chercheur Lucio Castracani, qui met justement au point des ateliers qui outillent les intervenants du réseau de la santé.

Quant aux avis d’option, ces experts considèrent que les travailleurs ne les signent pas toujours en toute connaissance de cause. « On va leur assurer qu’ils peuvent être suivis à partir de leur pays d’origine, alors que c’est très compliqué, voire impossible », poursuit Mme Hanley, qui a aussi cofondé le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants.

Les spécialistes sont souvent beaucoup plus rares, sans compter qu’il faut souvent se déplacer en ville pour les voir, alors que plusieurs travailleurs vivent dans des régions rurales isolées : « Des fois, ils n’ont même pas une adresse pour recevoir tous les documents. »

« C’est insidieux de la part de la CNESST », déplore quant à lui Michel Pilon, directeur général du Réseau d’aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec. La pratique est contestable — même si elle est prévue dans la loi —, car il n’existe pas de régime d’indemnisation pour les lésions professionnelles dans la plupart des pays d’origine des travailleurs temporaires à bas salaire du secteur agricole. « On leur dit “signe en bas”, le formulaire est en français et on les presse. Ce n’est pas toujours libre et volontaire », avance-t-il.