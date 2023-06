Les travailleurs temporaires craignent de perdre leur emploi à cause d’un problème de santé

Les travailleurs étrangers temporaires en agriculture connaissent mal le système de santé au pays, et une majorité craint de perdre son travail en raison d’un problème de santé. Plusieurs décident aussi de ne pas accéder à des soins par peur de le demander à leur employeur.

C’est du moins ce qu’ont déclaré les participants à une étude d’une envergure sans précédent sur les déterminants de la santé de ces personnes venues d’ailleurs.

Des mois de collecte de données, six collaborateurs à la recherche dans 13 régions du Québec, 130 questions et 200 répondants originaires de cinq pays, souvent très durs à joindre. C’est tout ce qu’il a fallu à Véronique Tessier pour effectuer ce projet de recherche auprès de travailleurs agricoles temporaires présents au Québec.

Réalisée dans le cadre de sa maîtrise, dirigée par la professeure Danièle Bélanger à l’Université Laval, l’enquête met la lumière sur des aspects presque non documentés de la vie de ces travailleurs, qui sont de plus en plus nombreux à rester de plus en plus longtemps.

Photo: Courtoisie

« Il y a clairement un enjeu de collecte des informations, d’accès à la population vulnérable, ce qui explique que peu d’études se sont faites », note la chercheuse.

Elle en veut pour preuve les obstacles au simple envoi d’un chèque-cadeau de 20 $ pour l’épicerie, promis en échange de la participation, une pratique courante pour ce type de recherche. « Si on l’envoyait par la poste, plusieurs ne connaissaient même pas leur adresse. On a aussi eu des retours de poste pour plusieurs adresses, ce qui veut dire que [les travailleurs] ne sont tout simplement pas joignables », a-t-elle relevé avec surprise.

« C’est comme s’ils ne sont pas encore des personnes à part entière pour les gouvernements, les municipalités, les institutions et les employeurs », décrit-elle au fil de la conversation.

C’est entre autres grâce à son chapeau de coordonnatrice du bureau de Québec associé au Réseau d’aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec qu’elle a eu accès à autant de travailleurs. Mais c’est dans un rôle scientifique et universitaire qu’elle a entrepris cette tâche considérable, à l’aide du financement du projet PARTEMP.

79 % C'est le pourcentage de travailleurs étrangers temporaires qui ont dit avoir une connaissance moyenne (24 %) ou mauvaise (55 %) du système de santé au Québec, selon l'étude de Véronique Tessier.

On y apprend notamment que 92 % des travailleurs sondés considéreraient l’option de la résidence permanente, s’ils pouvaient y accéder. Alors qu’une infime minorité a réellement accès à des cours de français, ce sont 98 % des répondants qui ont déclaré être intéressés « à assister à des cours de langue pendant [leur] contrat actuel », selon le libellé de la question.

À la question « Comment qualifieriez-vous votre état de connaissance par rapport au système de santé au Canada ? », 55 % ont répondu « mauvais » et 24 %, « moyen ».

En outre, « il existe une réelle préoccupation de perdre l’opportunité d’emploi ici », souligne la chercheuse, qui posait cette question directement dans l’enquête. Ce sont 68 % des travailleurs qui ont dit craindre de perdre leur travail en raison d’un problème de santé.

Environ le quart des travailleurs disent avoir eu besoin de soins de santé lors des 12 mois précédant le sondage. De ceux-là, le tiers n’y ont pas eu accès. La raison numéro 1 invoquée par ceux qui ne sont pas allés chez le médecin ? « Peur de demander à l’employeur ou refus de l’employeur », a consigné l’équipe de recherche.

Tous les travailleurs temporaires en agriculture, peu importe leur pays d’origine, sont entrés au Québec avec un permis fermé, c’est-à-dire lié exclusivement à un employeur. Leur droit de séjourner et de travailler sur le territoire dépend donc de cette seule relation d’emploi.

« Leur corps est leur principal outil de travail », rappelle la chercheuse.

« Plusieurs ont aussi raconté des comportements d’automédication. […] La plupart vont arriver avec une trousse de médicaments qui contient même des antibiotiques ou vont consulter des médecins à distance dans leur pays d’origine », explique Véronique Tessier.

Isolement paradoxal

« L’étude a aussi démontré que ça se passe bien, avec certains bémols », tient-elle tout de même à préciser. La majorité des travailleurs avaient par exemple en leur possession à la fois leur carte d’assurance maladie du Québec et celle de l’assureur privé complémentaire. D’autres ont rapporté que leur santé mentale est meilleure que dans leur pays d’origine, notamment grâce au sentiment de sécurité et à la stabilité économique apportés par leur emploi québécois.

Du point de vue de l’isolement social, le portrait est cependant beaucoup moins rose. « Ils nous disaient que personne n’avait pris le temps de leur poser ces questions-là », indique la chercheuse. Des travailleurs abordés en personne à Saint-Rémi ont rapporté que c’était la première fois qu’on les interpellait dans l’espace public.

Au total, 54 % n’ont « jamais », ont « rarement » ou ont « parfois » une personne au Québec pour les écouter quand ils ont besoin de parler. Une proportion semblable ne trouve pas nécessairement quelqu’un pour passer des moments de loisir ou de détente.

C’est un isolement paradoxal, car beaucoup vivent dans la promiscuité de chambres partagées, voire de lits superposés qui tardent à être remplacés.

Près du tiers affirment d’ailleurs ne pas avoir la liberté de recevoir de la visite s’ils le désirent, un aspect qui contrevient au droit à la vie privée. « Certains travailleurs ne comprenaient même pas la question, car ce n’est jamais venu à leur esprit d’inviter quelqu’un », relate Mme Tessier.

Plusieurs études ont démontré que le travail est plus risqué dans le domaine agricole que dans d’autres secteurs. « Mais au-delà de ces risques au travail, les conditions de vie de travailleur étranger temporaire créent aussi d’autres risques. C’est pour ça qu’on s’est intéressés à d’autres déterminants de la santé », explique la jeune femme.

Le seul sondage d’une importance comparable remonte à 2013, et il n’avait pas posé des questions sur des sujets aussi vastes. L’enquête notait néanmoins que 30 % des employeurs ayant répondu « ont l’impression que les travailleurs migrants temporaires ne déclarent pas tous leurs problèmes de santé ».

À l’époque, un peu plus du tiers des employeurs avaient aussi dit « rapatrier » un travailleur dans son pays avant la fin de son contrat, notamment pour des problèmes de santé, qui représentent 23 % de tous les rapatriements rapportés par les employeurs dans ce sondage.