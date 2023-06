Blessé à l’ouvrage, un travailleur temporaire décrit des procédures irréalistes

Le nombre de travailleurs étrangers a fortement augmenté dans les dernières années au Québec et ils sont de plus en plus nombreux à subir des lésions, au travail ou non. Même si plusieurs obtiennent les soins auxquels ils ont droit, leur statut de travailleur étranger temporaire pose d’importantes limites. Comment conjuguer un accident ou une maladie avec un tel statut ? Que faire quand le corps ne guérit pas à temps pour l’expiration du visa ? Aujourd’hui : le dossier de Rudy Samayoa n’est toujours pas clos plus de deux ans après sa reconnaissance par la CNESST.

Il a vieilli un peu, ou un peu plus vite. Il a nettoyé son appartement, replacé les cartons bouchant le puits de lumière qui transforme le 1 1/2 en four quand il fait soleil et sorti sa valise de papiers sur son lit. C’est cette pile de dossiers qui n’a cessé de grandir et qui lui pèse, même si Rudy Samayoa a eu ses « petites victoires ».

Travailleur étranger temporaire durant 12 ans au Québec, son dernier contrat pour Les Viandes Lacroix n’a pas été renouvelé en 2021. L’homme d’origine guatémaltèque venait de déclarer des lésions professionnelles, reconnues par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Quand Le Devoir l’a rencontré pour la première fois, en 2021, ce travailleur étranger temporaire était « sur le bord de la porte », comme il dit aujourd’hui. La deuxième chirurgie — cette fois à la main gauche — pour soigner ses blessures de surmenage, appelées ténosynovites, se faisait attendre. Son permis de travail allait expirer. Il avait vu tous ses collègues signer leur renouvellement de contrat, mais pas lui. La CNESST était prête à fermer le dossier.

« Je me voyais déjà repartir et ne plus jamais pouvoir revenir. Qui allait me donner un contrat avec les mains brisées ? » relate aujourd’hui le père de famille.

Deux ans plus tard, il a obtenu des soins, mais son ancien employeur conteste maintenant les décisions de la CNESST, qui reconnaît que le travailleur a été blessé dans le cadre de son travail. Entre le Tribunal administratif du travail (TAT), la contre-expertise médicale et une demande d’asile, M. Samayoa a l’impression de faire du surplace.

« Je ne suis pas amer envers l’entreprise comme telle. Ce qui me touche plus est de penser aux personnes que je connais personnellement dans l’entreprise et qui continuent de se battre contre moi », dit-il aujourd’hui.

« Tout est judiciarisé et ce sont les travailleurs qui en font les frais. Certains renoncent à leurs droits parce qu’ils n’ont tout simplement pas les moyens », dit Michel Pilon, coordonnateur du Réseau d’aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec. Il a représenté M. Samayoa devant le TAT et déjà, en 2021, il s’indignait qu’on puisse le renvoyer au Guatemala sans soins et sans contrat.

« Je ne sais pas comment j’aurais pu faire toutes ces démarches tout seul. Je n’imagine même pas si j’étais reparti [dans mon pays d’origine] », reconnaît le travailleur étranger temporaire.

Contestations

Les Viandes Lacroix a d’abord argué que la réclamation avait été faite après le délai de six mois généralement imposé. Or, le tribunal a non seulement donné raison à M. Samayoa, mais qualifié de « procédure d’évaluation médicale intrusive » la manière dont les choses se sont passées. Il a certes eu le droit de consulter un médecin, mais il a été « assujetti par l’employeur à des visites médicales avec l’accompagnement d’un de ses préposés ».

La personne qui l’accompagne et traduit les échanges lui mentionne « qu’il ne devrait pas parler de son travail au médecin », note la décision du TAT. Cette procédure a pu « inquiéter les travailleurs ». Le trentenaire passe ses journées de travail à dégraisser des pièces congelées de viande de porc ou de boeuf à l’aide d’un appareil qui s’apparente à un rasoir rotatif. C’est un mouvement très répétitif et rapide. Les ténosynovites dont il souffre sont d’ailleurs sous une présomption de maladie professionnelle dans la loi.

Le juge décrit ensuite « une proximité louche » entre l’employeur et le docteur, alors que celui-ci lui envoie directement des informations de nature confidentielle.

Le TAT a rejeté les contestations de la même entreprise à six autres reprises depuis 2017, le plus souvent pour confirmer les décisions de la CNESST quant aux réclamations des travailleurs.

Il reste maintenant à entendre le fond de la contestation. Rudy Samayoa s’est prêté à la contre-expertise médicale. « Ils nous ont donné un rendez-vous à Québec, donc je n’aurais pas pu me rendre par mes propres moyens », observe-t-il.

« C’est le quatrième médecin que je vois qui inspecte mes mains », ajoute-t-il. Jusqu’à maintenant, on a évalué qu’il avait des séquelles permanentes l’empêchant de reprendre un travail semblable sur une chaîne de production. Mais il faut finir de statuer sur le pourcentage exact de ces pertes, un calcul froid qui détermine le montant de l’indemnité à verser.

À la fin de 2021, il a aussi déposé une demande d’asile, après avoir vu sa femme se faire extorquer de l’argent à Barbarena, dans la région de Santa Rosa, au Guatemala. Ce département avoisinant la capitale est connu pour l’insécurité créée par des bandes criminelles, au point que le député de la région vient de demander des renforts du gouvernement central.

Cette demande d’asile a suspendu pour le moment l’enjeu du statut migratoire pendant les démarches et la réadaptation. Ottawa lui avait refusé un permis ouvert pour travailleurs vulnérables et comme d’autres cas l’ont démontré, il n’existe aucune voie d’immigration propre aux temporaires malades ou blessés. Mais rien ne garantit qu’il sera reconnu comme une personne à protéger par le Canada.

« Est-ce que je referais tout ce parcours si c’était à refaire ? Je voulais surtout continuer à travailler là-bas », déplore-t-il.

Les Viandes Lacroix n’a pas retourné les nombreux appels et courriels du Devoir.