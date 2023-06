Une coroner recommande l’utilisation de balles en caoutchouc par les policiers

Une coroner recommande l’utilisation d’armes intermédiaires projetant des balles en caoutchouc pour les agents du Service de police de la Ville de Repentigny (SPVR) dans le but de prévenir les décès lors d’interventions policières.

La coroner Karine Spénard fait cette recommandation dans son rapport sur le décès de Jean René Junior Olivier, 37 ans, survenu le 1er août 2021 après que deux policiers ont ouvert le feu sur lui. Le rapport, daté du 30 mai 2023, a été rendu public mardi.

Ce matin-là, la mère du jeune homme avait composé le 911, alors qu’elle était inquiète pour son fils. L’homme portait un couteau sur lui, ne dormait plus la nuit, ne mangeait plus, et était en crise. Elle craignait qu’il se fasse du mal à lui-même ou qu’il s’en prenne à elle, selon l’appel au 911 cité dans le rapport.

Cinq policiers se sont présentés au domicile familial, les deux premiers vers 7 h 44. À peu près 20 minutes plus tard, Jean René Junior Olivier était mort après s’être élancé vers les policiers, couteau à la main. Il a été atteint de quatre balles qui lui ont infligé des blessures mortelles.

Il s’agit d’une « mort violente », a écrit la coroner. Elle conclut que les policiers ont tenté de désamorcer la situation tout en restant à une distance appropriée de l’homme jusqu’au moment où il a couru vers eux.

« Des proches de M. Olivier ont souligné être convaincus que les policiers s’étaient rendus auprès de lui avec une intention de le tuer. Avec respect, je ne souscris pas à cette opinion », écrit-elle.

« Ils n’ont pas non plus provoqué l’action de M. Olivier, mais ont utilisé leurs armes de service seulement lorsque lui-même a décidé de s’élancer vers eux. »

Vidéo de l’événement

Son rapport s’appuie sur une vidéo de l’événement filmée par un paramédic montrant notamment que l’homme tenait un couteau à steak en courant vers les policiers. Ceux-ci ont essayé de parler pendant environ 14 minutes avec l’homme, qui ne leur a pas répondu et semblait indifférent à leur présence avant de se jeter vers eux.

« Dans la mesure où M. Olivier s’est élancé en courant vers les policiers, ces derniers n’avaient pas d’autres moyens pour maîtriser M. Olivier sans mettre leur propre vie en péril », ajoute la coroner.

Pour limiter l’utilisation d’armes à feu dans les interventions policières, elle recommande l’utilisation d’armes intermédiaires munies de balles en caoutchouc — moins susceptibles d’entraîner la mort —, et de former les policiers à leur utilisation.

La Ville de Repentigny a indiqué au Devoir qu’elle « prend acte » du rapport de la coroner.

« Nous en prendrons connaissance et considérons sérieusement sa recommandation. Nous sommes conscients que chaque étape de ce dossier est une épreuve pour la famille, les proches, les policiers et notre communauté et nous y sommes très sensibles », écrit par courriel Marylou Bossé, du service des communications de la Ville.

D’autres détails suivront.