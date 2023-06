Incendies de forêt: une Fête nationale sans feux d’artifice?

Compte tenu de l’indice élevé d’inflammabilité dans certaines régions du Québec, les festivités de la Fête nationale risquent d’être célébrées sans les traditionnels feux d’artifice.

En point de presse mardi matin, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, a invité les Québécois à la prudence.

« Il faut tenir compte du contexte, a-t-elle indiqué. L’interdiction de feux à ciel ouvert est encore en vigueur sur toute la rive nord du Québec, et ça inclut les feux d’artifice.

« Il est important de comprendre que ce serait triste et dommageable que des feux d’artifice déclenchent d’autres feux qui deviendraient incontrôlables », a-t-elle ensuite plaidé.

La ministre indique cependant être en communication avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) pour déterminer si des allègements pourraient avoir lieu dans des secteurs où l’indice d’inflammabilité serait moindre.

La pluie encore attendue à Lebel-sur-Quévillon

Mardi matin, la SOPFEU recensait encore 87 incendies en activité en zone intensive et 23 autres en zone nordique.

Dans son point de presse quotidien, le maire de Lebel-sur-Quévillon, Guy Lafrenière, a indiqué que la situation demeurerait préoccupante pour les prochains jours, d’autant plus qu’aucune pluie n’est annoncée avant la semaine prochaine.

En effet, selon les dernières prévisions météorologiques, aucune accumulation de pluie significative n’est prévue d’ici mardi prochain­.

Cela n’allège en rien l’incertitude dans laquelle sont plongés les citoyens depuis désormais près de trois semaines.

« Ça nous prend absolument de la pluie pour aider nos pompiers forestiers. C’est la seule solution. C’est vraiment la pluie qui va faire la différence », a réitéré M. Lafrenière.

L’élu a invité la population à demeurer prête à devoir évacuer à nouveau, alors que les vents poussent les incendies en direction de la route 113.

« On espère que la rivière Bell servira de coupe-feu naturel », a dit le maire.

Du côté de Sept-Îles, on indique que plus de 200 ressources sont affectées depuis le 31 mai dernier au combat des nombreux incendies. La progression de deux incendies, les numéros 215 et 378, a été arrêtée de façon définitive, indique la SOPFEU.

« Dépendamment de la direction des vents, de la fumée pourrait être visible, et beaucoup de travail à l’intérieur des périmètres affectés reste à être effectué », a précisé l’organisme sur sa page Facebook.

Environnement Canada a diffusé mardi une alerte de smog pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue, où font encore rage de nombreux incendies.

Un bulletin spécial pour aviser de « concentrations élevées de particules fines » dans l’air a aussi été publié mardi matin. La présence de ces particules a un effet néfaste sur la qualité de l’air dans le nord de la province, sur une zone liant Schefferville à Val-d’Or.

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse canadienne pour les nouvelles.