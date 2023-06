Quoi surveiller aujourd’hui ?

Expropriations à Lac-Mégantic

Les opposants à la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic comptent saisir les tribunaux pour empêcher les expropriations fixées au 1er août par Ottawa. Une quarantaine de propriétés sont visées par le rachat du fédéral.

La Coalition des victimes collatérales (CVC) a qualifié la décision d’Ottawa, annoncée mercredi dernier, de « grave tragédie humaine », et ajouté « qu’on exproprie des gens et qu’on affecte négativement des familles qui ont perdu des proches en 2013 ».

Les avocats de la CVC, du Syndicat des producteurs forestiers du sud du Québec et de la Fédération de l’UPA-Estrie tiennent un point de presse à 13 h 20 pour expliquer leur démarche judiciaire. Les organisations craignent de possibles répercussions environnementales, notamment sur la nappe phréatique et les milieux humides. Mais aussi que cette voie ne fasse pas ralentir les trains de marchandises, toujours « plus longs et plus rapides », selon la CVC.