Au bloc opératoire, une lutte à faire contre les GES

L’Association des anesthésiologistes du Québec interpelle le gouvernement québécois afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans les blocs opératoires des hôpitaux. Le regroupement a recueilli des données auprès de 25 centres hospitaliers : quatre avaient des « fuites très importantes » de protoxyde d’azote (N 2 O, ou gaz hilarant). Les émissions de GES oscillaient entre 1,1 et 231 kg d’équivalent CO 2 par heure opératoire, selon l’utilisation de gaz anesthésiques des établissements sondés.

« Pour compenser une heure d’anesthésie à 200 kg d’équivalent CO 2 par heure, il faudrait planter 3,3 arbres », illustre le Dr Stephan Williams, président du comité carboneutralité de l’Association des anesthésiologistes du Québec (AAQ). « C’est non viable. »

L’AAQ a mené son investigation en 2020-2021 auprès de services d’anesthésiologie situés un peu partout au Québec. Elle discutera de la question cette semaine avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), indique son président, le Dr Nikola Joly. « On a besoin de la collaboration du MSSS pour atteindre la carboneutralité en santé et réduire la production de déchets des blocs opératoires du Québec », indique-t-il. En gaspillant moins de ressources, le réseau public économisera aussi de l’argent, fait-il valoir.

D’après le Dr Joly, des hôpitaux fonctionnent encore « sur le pilote automatique », sans vraiment analyser leur consommation de gaz anesthésiques ou de fournitures médicales. « La bouteille de protoxyde d’azote est vide, on la remplit », cite-t-il en exemple. Mais le gaz a-t-il été utilisé par les cliniciens ou s’est-il tout simplement échappé d’une canalisation ?

Lors de son investigation, l’AAQ a signalé à quatre centres hospitaliers l’existence de fuites « très importantes » de protoxyde d’azote dans leurs installations, précise le Dr Williams. « Quand on voyait [dans nos données] des consommations de ce gaz-là qui étaient complètement démesurées par rapport à la quantité de soins anesthésiques donnés, on savait qu’il y avait une fuite », explique-t-il.

La Cité-de-la-Santé veut réduire son empreinte

Même en l’absence de fuite, les patients opérés expirent une partie des gaz anesthésiques qu’ils inhalent. Les salles d’opération étant ventilées, ces puissants GES sont expulsés dans l’atmosphère par les cheminées des hôpitaux. Une réalité qui préoccupe les anesthésiologistes depuis une dizaine d’années.

Dans son guide d’exercice révisé en 2023, la Société canadienne des anesthésiologistes recommande que l’utilisation de desflurane et de protoxyde d’azote — de puissants GES — soit « éliminée ou réduite au minimum, dans la mesure du possible, en tenant compte des ressources locales, de l’emplacement et du contexte clinique ».

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

À la Cité-de-la-Santé, à Laval, les anesthésiologistes ont délaissé le protoxyde d’azote et n’ont pratiquement plus recours au desflurane, selon la Dre Marie-Pierre Huot, cheffe du service d’anesthésiologie. Les spécialistes administrent plutôt du propofol par intraveineuse aux patients. « On les endort et on les maintient endormis avec ça », explique-t-elle.

Les patients n’y perdent pas au change, assure-t-elle. « Les études démontrent qu’ils ont moins mal au coeur avec l’utilisation du propofol qu’avec les agents volatils, indique-t-elle. Les réveils vont mieux. Ils sont plus éveillés. »

Chez les enfants de moins de 10 ans, le sommeil est toujours induit grâce à un gaz, le sévoflurane, moins polluant que le desflurane et le protoxyde d’azote. Les médecins veulent éviter « une piqûre » aux jeunes éveillés, précise la Dre Huot. Une fois endormis, les petits patients reçoivent un médicament par intraveineuse.

Les inhalothérapeutes de la Cité-de-la-Santé tentent aussi de réduire l’empreinte carbone du bloc opératoire. « Avant, on utilisait des piqués jetables chaque fois qu’on faisait une anesthésie rachidienne, mentionne la coordonnatrice des inhalothérapeutes, Tanya Thibeault. On pouvait en utiliser 30 par jour. On prend maintenant des serviettes lavables. » Les professionnels troquent désormais les aiguilles pour des embouts de plastique lors du prélèvement de médicaments en fiole.

Les « pompes » pour l’asthme sont quant à elles dans la ligne de mire du comité Éco-CMDP (Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens) du CISSS de Laval. Les inhalateurs-doseurs, qui projettent des bouffées de médicament dans la gorge des patients, contiennent de puissants GES. Le comité veut élaborer un protocole pour éviter le gaspillage, notamment à l’urgence.

La production de déchets pose problème dans le réseau de santé, selon le Dr Williams. Au bloc opératoire, par exemple, les équipes doivent déballer — « comme des cadeaux de Noël » — un plateau d’instruments lorsqu’elles procèdent à une anesthésie. « Pour faire une épidurale, on n’a pas besoin de tant de choses que ça, mais avec le temps, les vendeurs de produits ont réussi à emballer beaucoup de choses dans les petits cadeaux », remarque-t-il. Le matériel inutile est jeté aux poubelles. « Tout ça, c’est des coûts, des déchets, et il n’y a pas de bénéfices pour le patient », déplore-t-il.

Selon le Dr Williams, les fournisseurs devront faire preuve de « sobriété carbone » dans l’avenir. « Il va falloir qu’ils s’adaptent au fait qu’on est dans une crise climatique. C’est la principale menace à la santé humaine du XXIe siècle. »