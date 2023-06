Un travailleur temporaire atteint de leucémie est passé à deux doigts de voir ses traitements suspendus

Le nombre de travailleurs étrangers a fortement augmenté dans les dernières années au Québec et ils sont de plus en plus nombreux à subir des lésions, au travail ou non. Même si plusieurs obtiennent les soins auxquels ils ont droit, leur statut de travailleur étranger temporaire pose d’importantes limites. Comment conjuguer un accident ou une maladie avec un tel statut ? Quand le corps ne guérit pas à temps pour l’expiration du visa. Aujourd’hui : une maladie grave terrasse Yony Juarez Castillo loin de sa famille.

Des taches bleues ont commencé à apparaître sur ses jambes à l’hiver 2022. « Au début, je n’ai pas fait attention », dit Yony Juarez Castillo. Puis, les ecchymoses se multiplient ; il commence à envoyer des photos à sa femme au Guatemala. Non pas pour l’inquiéter, mais pour qu’elle demande l’avis d’un médecin local.

Travailleur étranger temporaire, il est alors à l’emploi d’une ferme laitière en Montérégie depuis 2018, soit un peu plus de trois ans.

Même s’il commence à les connaître, il n’ose pas demander à ses patrons de l’amener voir un docteur. « Ils sont toujours super occupés, ça va les déranger », pense-t-il. Puis, il remarque que du sang se mêle à son urine. C’est alors que le jeune père de famille demande à son employeur de repartir dans son pays d’origine : « Je me disais que je pourrais être soigné et être près de ma famille. »

Mais les propriétaires de la ferme Roch Verner l’amènent plutôt à l’hôpital. Après des examens, le médecin lui annonce qu’il est atteint de leucémie. « Moi, j’ai le cancer ? », pense-t-il, perplexe, lui qui a toujours travaillé six jours par semaine et qui n’a que 30 ans.

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Le reste s’enchaîne rapidement. Il commence des traitements de chimiothérapie dès l’été 2022. L’équipe soignante juge rapidement qu’il a besoin d’une greffe de cellules souches. Un donneur compatible est trouvé.

Le hic ? Il faudrait huit mois de suivi et de traitement après la greffe pour en garantir le succès. Comme tous les travailleurs étrangers temporaires au Canada, M. Juarez paie les mêmes impôts et les mêmes cotisations que les Québécois. Il a donc droit aux soins de santé, tant que son permis de travail est valide.

Or son contrat de travail n’expire que deux mois après la date prévue de l’opération, et il perdra par conséquent sa couverture publique d’assurance-maladie.

Une lettre datée du 2 mars 2023 du Centre universitaire de santé McGill est pourtant sans équivoque : sans ces soins, « ses chances de survie sans maladie sont de l’ordre de 25-30 % » et ce traitement n’est pas offert au Guatemala.

« Chaque rendez-vous, le médecin me demandait si j’allais recevoir ma prolongation d’assurance-maladie », raconte le jeune homme de 30 ans. Une intervenante communautaire, Fernanda Hünicken, rassure alors le personnel médical : « Ce n’est pas du tourisme médical, il était sous contrat au moment du diagnostic. C’est une question de vie ou de mort », atteste-t-elle.

Son seul espoir est alors de bénéficier d’une mesure spéciale, peu connue et rarement sollicitée : le pouvoir discrétionnaire pour des raisons humanitaires du ministre de la Santé et des Services sociaux. Une demande est donc adressée en son nom.

« À partir du moment où il ne travaille plus, il devient indésirable. On le laisse se débrouiller et il se retrouve entre deux chaises quand vient le temps d’accéder aux soins », expose Mme Hünicken, qui agit pour le Réseau d’aide des travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec (RATTMAQ). « Pour moi, c’est une déshumanisation de ces travailleurs », lâche-t-elle ensuite.

Pas que des embûches

Un mois et demi après sa demande d’exception, la bonne nouvelle tombe : Yony Juarez Castillo aura une prolongation de sa couverture de soins de santé, il peut donc être opéré. « J’étais vraiment soulagé. Je pense que j’ai eu de la chance », a-t-il confié au Devoir, près de deux mois après la greffe.

Le père de famille du Guatemala a le visage émacié, le teint terne et la poigne faible. « Ma fille m’a demandé sur un appel vidéo : “Papa, pourquoi tu as coupé tes cheveux ?” » Il esquisse un sourire quand il pense à sa petite de 5 ans et à ses deux autres fillettes de 3 et 9 ans.

« C’est à cause des traitements qui vont me guérir », a-t-il tenté de la rassurer. Mais même quand il le raconte, sa voix se fait ténue. « Je vomis tout ce que je mange », finit-il par admettre. Il n’avale presque rien depuis sa greffe en mars dernier.

Il a « rapetissé », dit Walter Guido Hernandez, un pasteur montréalais, qui, à côté de lui, paraît avoir de l’énergie pour quatre. Yony Juarez Castillo l’a appelé le soir où son diagnostic est tombé. « Je lui ai dit de ne rien signer qui disait qu’il voulait repartir dans son pays d’origine », raconte cet allié des travailleurs temporaires.

Ce n'est pas du tourisme médical, il était sous contrat au moment du diagnostic. C'est une question de vie ou de mort.

Le pasteur connaît tout un chapitre sur l’immigration, temporaire ou permanente, lui qui est venu à pied du Salvador pour fuir la guerre en 1990. Il a aussi épaulé le frère aîné de Yony en 2011, Saul Juarez Castillo, quand il a été victime d’un grave accident de la route alors qu’il était attrapeur de volailles dans la région de Bellechasse. Son collègue en est mort et il est resté dans le coma durant deux mois. « L’hôpital l’avait presque déclaré mort relate M. Guido Hernandez.

Lui aussi a dû se battre pour recevoir tous les soins auxquels il avait droit, comme l’ont rapporté des médias à l’époque.

Un an après le diagnostic d’une leucémie agressive, Yony Juarez Castillo est toujours sous l’aile du pasteur Guido Hernandez et du RATTMAQ. Hébergement, rendez-vous médicaux, subsistance, soutien moral : il y a peu de choses qu’il peut faire sans le soutien de ce réseau.

Le plus dur reste d’être loin de ses proches, dit le jeune homme : « Je comptais toujours les mois avant de retourner les voir après un contrat. »

« On espère que la famille ne vienne pas juste parce qu’il est dans un cercueil », lâche Walter Guido Hernandez, sans filtre.

Accès à l’assurance privée ?

Le père de famille espère aussi les voir, mais il n’a pas les moyens de les faire venir pour l’instant. Son assurance privée — à laquelle la majorité des travailleurs temporaires souscrivent par contrat collectif — couvre certains médicaments et lui a déjà versé huit semaines de prestations d’invalidité à court terme.

Il aimerait maintenant savoir si le transport d’un proche pour le soutenir dans cette épreuve est couvert. Le RATTMAQ a entamé des démarches afin d’obtenir sa police d’assurance complète, « non sans une certaine appréhension », insiste l’intervenante juridique Fernanda Hünicken. « Quand on fait la demande, on reçoit toujours le même feuillet, qui est un résumé », dit-elle

C’est que dans un cas similaire de travailleur mexicain, il a fallu huit mois, en 2022, à l’avocate Andrée-Anne B. Desbiens pour en soutirer tous les détails. Devant l’impossibilité d’obtenir la police intégrale d’assurance de la firme Cowan, elle a multiplié les démarches, dont une demande en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. L’assureur a refusé.

« À la base, une personne a le droit de voir sa police complète. C’est absolument essentiel, car le tableau des garanties [le résumé] ne contient pas tout », expose l’avocate Desbiens. Cowan renvoyait en fait vers le « preneur » de l’assurance, c’est-à-dire l’entité qui conclut le contrat. Dans le cas des travailleurs mexicains, c’est le gouvernement du Mexique.

Mais après avoir contesté la décision devant la Commission d’accès à l’information du Québec, Me Desbiens a finalement reçu la police entière. Résultat : une disposition prévoyait en effet une prestation financière pour la famille en cas d’hospitalisation.

« C’est clair pour moi que de ne pas avoir accès à toute la police diminue la capacité d’exercer des recours et que ça les tient dans l’ignorance », dit-elle.

Quant à M. Juarez Castillo, les démarches sont en cours. Dans son cas, c’est plutôt la Fondation des entreprises en recrutement de la main-d’oeuvre étrangère (FERME) qui a contracté l’assurance. « Quand ils arrivent à l’aéroport, l’équipe de bienvenue leur remet les documents », assure Fernando Borja, directeur général de cette agence. Et ceux qui veulent la police d’assurance complète « doivent nous le demander », poursuit-il.

Il constate que les « primes d’assurance restent stables » puisque des maladies aussi graves « sont rares » chez les travailleurs, décrit-il.

Quant au statut migratoire, une fois que le travailleur n’est plus employé, il n’est plus du ressort de la FERME, ni du producteur agricole. Le permis de Yony Juarez Castillo a expiré il y a quelques semaines et il est donc en attente de statut. Un avocat en immigration a accepté de soupeser ses possibilités de prolonger son visa ou d’en obtenir un autre. « Pour l’instant, je me concentre sur ma santé », souffle le jeune homme en terminant l’entrevue avant d’aller se reposer.