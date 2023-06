Les activités au centre Calixa-Lavallée suspendues

L’organisme à but non lucratif Art Neuf, qui occupe les locaux du centre culturel Calixa-Lavallée, au coeur du parc La Fontaine, a abruptement suspendu ses activités la semaine dernière. Selon les informations recueillies par Le Devoir, Art neuf, qui offre des cours et des ateliers d’art, est confronté à des difficultés financières.

Fondé en 1985, Art neuf offre des formations en arts visuels, chant, littérature, danse et théâtre. L’organisme est installé depuis des décennies au centre culturel Calixa-Lavallée en vertu d’une entente de partenariat avec l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Il dispose également d’espaces de diffusion, dont une galerie d’art et la salle de spectacle Paul-Buissonneau.

Le 12 juin dernier, l’organisme a suspendu ses activités. Dans les faits, l’organisme a mis fin à sa saison une semaine et demie plus tôt que prévu.

Alina Apostolska l’ignorait. Mercredi dernier, elle devait animer un atelier d’écriture comme elle le fait depuis 2011. Mais elle s’est butée à des portes closes, tout comme les participantes à l’atelier qui n’avaient pas été avisées de l’annulation des activités du centre. « Art Neuf était une ruche de créativité et d’un coup, cette ruche a été détruite », déplore Mme Apostolska.

C’est finalement samedi que le comité d’administration d’Art neuf a publié un message sur la page Facebook de l’organisme pour s’excuser d’avoir mis fin à la saison sans explications. « Pour des raisons hors de notre contrôle, il n’y a plus d’employés pour opérer Art Neuf en cette fin de saison, expliquant la fermeture soudaine du centre Calixa-Lavallée », peut-on y lire. « Nous nous excusons des inconvénients occasionnés par cette situation et vous communiquerons plus d’informations sous peu. »

Dimanche, Art neuf a diffusé un autre message sur les réseaux sociaux disant que la situation était « inquiétante » et que la pérennité de l’organisme était menacée. Une assemblée extraordinaire aura lieu « sous peu » pour présenter les faits et permettre aux membres de se prononcer quant aux solutions envisagées pour l’avenir du centre culturel, a-t-on ajouté.

Sur les réseaux sociaux, certains membres ont exprimé leur frustration au sujet de la façon dont les événements se sont déroulés alors que d’autres étaient attristés et inquiets de voir que ce lieu culturel offrant des cours et des loisirs culturels puisse disparaître.

Au cours des 14 dernières années, Jean Barré Dufresne a joué dans plusieurs pièces de théâtre présentées au centre Calixa-Lavallée à titre d’amateur. « Il y a tout un réseau de personnes qui aiment ça [le théâtre amateur] et mettent beaucoup d’heures là-dedans. C’est le meilleur esprit d’équipe que j’ai jamais vu. Il n’y a pas de compétition. Les gens s’aident », a-t-il souligné, tout en déplorant la fermeture soudaine du centre. Il a dit espérer que la Ville soit en mesure d’intervenir efficacement dans ce dossier.

Groupe citoyen

Dans la foulée de cette fermeture, un groupe de citoyens préoccupés par l’avenir du centre culturel a d’ailleurs créé une page Facebook afin de recruter des membres prêts à s’impliquer pour tenter de sauver ce lieu culturel et sa vocation.

Jointe par Le Devoir, une des membres du conseil d’administration, Caroline Forcier, n’a pas voulu commenter la situation qu’elle a qualifiée de « hors normes et sensible ».

À l’arrondissement du Plateau, on confirme que l’organisme est aux prises avec des difficultés financières. Une rencontre est d’ailleurs prévue lundi, en fin de journée, entre l’équipe du service de la culture de l’arrondissement et les élus locaux afin de faire le point sur ce dossier, a indiqué au Devoir Julien Deschênes, attaché de presse auprès des élus du Plateau.

Situé dans le parc La Fontaine, le pavillon Calixa-Lavallée du parc La Fontaine, avait été construit en 1931-1932 selon les plans dessinés par l’architecte J.-Albert Bernier.