Élection partielle dans quatre circonscriptions fédérales

Les électeurs de Notre-Dame-de-Grâce–Westmount, au Québec, d’Oxford, en Ontario, ainsi que de Portage-Lisgar et de Winnipeg-Centre-Sud, au Manitoba, seront appelés à élire leur représentant à la Chambre des communes, lundi. À Notre-Dame-de-Grâce–Westmount, à Montréal, la libérale Anna Gainey tentera de succéder à l’ancien ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau.

À Winnipeg–Centre-Sud, la course s’annonce serrée entre le libéral Ben Carr, qui tentera de succéder à son père, l’ancien ministre Jim Carr, décédé en décembre 2022, et le conservateur Damir Stipanovic. À Portage–Lisgar, Maxime Bernier, le chef beauceron du Parti populaire du Canada, tentera de l’emporter contre le conservateur Branden Leslie, qui demeure en avance dans les sondages. Dimanche, Justin Trudeau a aussi annoncé qu’une autre élection partielle aura lieu dans Calgary Heritage, l’ancienne circonscription des conservateurs Stephen Harper et Bob Benzen, le 24 juillet.