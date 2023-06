Des logements plus chers, en moins bon état, partout au pays

Le prix des loyers grimpe en flèche un peu partout au pays, tandis que des centaines de milliers de locataires canadiens demeurent dans un logement ayant besoin de rénovations majeures ou encore trop petit pour répondre à leurs besoins. Mais pour plusieurs, quitter leur appartement n’est pas une option.

« Au final, on se retrouve avec des gens qui ont peur de perdre le logement qu’ils ont actuellement », même lorsque celui-ci est mal entretenu ou insalubre, « parce qu’ils ne peuvent pas se permettre de déménager » dans un autre appartement plus cher, relève le directeur de l’Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine, Raymond Sullivan.

Un rapport basé sur les dernières données de l’Indice du logement locatif canadien publié ce lundi dépeint des hausses majeures des loyers partout au Canada. Entre 2016 et 2021, ceux-ci ont grimpé en moyenne de 14 % au Québec, de 30 % en Colombie-Britannique et de 27 % en Ontario, entre autres.

Dans ce contexte, un ménage locataire sur quatre au Québec alloue plus de 30 % de son revenu pour se loger, tandis que 9 % des locataires de la province doivent consacrer plus de la moitié de leur budget mensuel au paiement de leur loyer. C’est un peu moins que la moyenne du pays, où 13 % des locataires allouent plus de 50 % de leur revenu pour se loger.

« Peut-être qu’on a un portrait qui semble un peu moins dramatique, mais on a quand même beaucoup de drames qui surviennent dans plusieurs familles au Québec », souligne le directeur général du Réseau québécois des OSBL d’habitation, André Castonguay. Dans la province, note-t-il, le rapport auquel son organisme a collaboré fait état de 128 800 ménages locataires qui allouent plus de 50 % de leur revenu pour se loger. Or, « fondamentalement, le logement, c’est une grosse part de la santé sociale », rappelle M. Castonguay.

Le rapport montre d’ailleurs que les femmes sont plus à risque de débourser une part trop importante de leur revenu pour se loger, en raison d’un écart salarial qui persiste avec les hommes. Les problèmes de surpeuplement de logements frappent d’autre part de façon disproportionnée les communautés autochtones du pays, relève le rapport, réalisé par une coalition d’organismes communautaires.

Des logements mal entretenus

Pendant ce temps, près de 490 000 ménages locataires au pays demeurent dans un logement surpeuplé, tandis que 350 000 ménages, soit 7 % des locataires du pays, vivent dans un appartement ayant besoin de rénovations majeures en raison de son piètre état, note le rapport. Seulement au Québec, 107 535 ménages locataires, soit 7 % d’entre eux, demeurent dans un logement ayant besoin de rénovations majeures, relève le document.

« Déjà, avant la pandémie, il y avait beaucoup de ménages qui demeuraient dans des logements insalubres ou trop petits pour leur besoin », relève d’ailleurs André Castonguay. Or, dans un contexte de hausse rapide des coûts de construction, « c’est certain que le propriétaire, s’il va rénover, il va louer le logement plus cher ». Des locataires se retrouvent ainsi « dans une impasse » qui les oblige à continuer de vivre dans un logement qui ne leur offre pas un « confort » adéquat, relève M. Castonguay.

« Ce qu’on voit à travers le pays, c’est un manque important de logements abordables disponibles qui sont dans une condition décente », résume pour sa part Raymond Sullivan, qui plaide pour une accélération de la construction de logements sociaux et abordables au pays.

Dans ce contexte, André Castonguay réclame la création d’une politique d’habitation, au Québec comme ailleurs au pays, présentant une « vision d’ensemble » pour répondre aux nombreux besoins des locataires. « Je pense qu’il faut faire le tour du jardin collectivement pour trouver des solutions pérennes » à la crise du logement, en impliquant les organismes communautaires dans la réflexion, estime-t-il.