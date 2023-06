Le nombre de travailleurs étrangers a fortement augmenté dans les dernières années au Québec et ils sont de plus en plus nombreux à subir des lésions, au travail ou non. Même si plusieurs obtiennent les soins auxquels ils ont droit, leur statut de travailleur étranger temporaire pose d’importantes limites. Comment conjuguer un accident ou une maladie avec un tel statut ? Que faire quand le corps ne guérit pas à temps pour l’expiration du visa ? Aujourd’hui : solitude et impasse après un accident grave.

Henry Medina Barrios est enseveli jusqu’aux épaules, la pression de la terre sur sa cage thoracique et son ventre rend sa respiration très difficile. Au fond de la tranchée où il changeait un tuyau qui permet aux eaux de s’écouler d’un champ, il va suffoquer sous la terre de la paroi qui vient de s’écrouler sur lui.

Juste avant de s’évanouir, il a le temps de songer qu’il faudrait le déterrer avec l’excavateur plutôt qu’une simple pelle.

Cet accident survient le 3 septembre 2022, alors qu’il est sous contrat depuis trois ans pour la ferme laitière Bryhill, en Montérégie. « J’ai vraiment cru mourir », dit-il près de huit mois plus tard, attablé au CHSLD de Salaberry-de-Valleyfield, en Montérégie. Il y vit en convalescence, pour y suivre sa réadaptation, mais aussi parce qu’il n’a nulle part où aller. À l’aube de ses 40 ans, l’homme du Guatemala est travailleur temporaire et devrait donc en principe quitter le Québec aussitôt son emploi interrompu.

Or, il a des séquelles au corps de cet accident grave, qui, elles, ne sont pas temporaires.

Quand il reprend conscience quelques minutes après l’effondrement de la paroi, son patron et le fils de celui-ci l’ont tiré du trou. Il leur dit qu’il a mal au bassin et ils l’amènent sous un arbre.

Henry Medina demeure par terre, en douleur, jusqu’à ne plus sentir ses jambes. Une heure plus tard, son collègue guatémaltèque l’amène à l’hôpital local Berrie Memorial, d’où il sera transféré d’urgence à Montréal.

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

C’est d’ailleurs ce que mentionne le rapport de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), mais sans imputer la responsabilité à qui que ce soit : « Environ une heure plus tard, la décision est prise de l’envoyer à l’hôpital […] »

Son employeur, David Bryson, de la ferme Bryhill, à Ormstown, s’est quant à lui refusé à donner sa version des faits ou à émettre tout commentaire. « Ça a été très difficile », a-t-il lâché lorsque nous l’avons contacté.

L’inspecteur de la CNESST s’est rendu sur place quatre mois et demi après l’accident, soit le 16 janvier 2023, et à aucun moment il n’a recueilli les propos du travailleur lui-même.

Son rapport, obtenu par Le Devoir en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, confirme néanmoins plusieurs éléments soulevés par Henry Medina. Des informations y sont caviardées et on y lit d’abord que le travailleur est enseveli jusqu’à la taille, puis que la terre l’a en fait écrasé au sternum, un os situé au niveau du thorax plutôt qu’à la taille, ce qui concorde avec la version de M. Medina.

Le travailleur blessé « n’a reçu aucune formation spécifique » pour accomplir cette tâche et rien n’empêche l’effondrement de la tranchée. « À la suite de l’accident, aucune mesure particulière n’a été prise par l’employeur », poursuit le rapport de la CNESST.

La solitude dans l’épreuve

Après son transfert à l’Hôpital général de Montréal, l’équipe médicale informe Henry Medina qu’il doit être opéré, car il a une importante fracture au bassin causée par son accident. Une partie de ses os sera remplacée par une pièce de métal.

Il signe les formulaires qui font état des risques de l’opération. « Avez-vous quelqu’un pour vous accompagner ? » demande au Guatémaltèque le personnel masqué. « Non, je suis seul », répond-il.

Il a peur de mourir seul sur la table d’opération, loin de sa famille. « Au réveil, je ne sentais plus mes jambes. Je pensais que je n’allais jamais marcher à nouveau. »

Huit mois plus tard, quand Le Devoir le visite, il se déplace toujours avec des béquilles. Il porte un chandail sans manches jaune canari sur lequel on lit « gate [porte] 619 » et « YUL », deux références à l’aéroport de Montréal. Une triste ironie quand on sait que sa femme, Paola Mileny Morales, a demandé un visa de touriste en novembre dernier pour pouvoir enfin le visiter.

Il raconte des journées sans joie, où l’attente est sa principale compagne dans sa chambre au lit à une place, à l’odeur et à la décoration d’hôpital.

« Moi, je serais tellement heureux de travailler, mais pas pour la même entreprise. C’est pour travailler que je suis venu, […] que je vis loin de ma famille », confie-t-il. Sa femme et ses deux enfants comptent sur lui pour subvenir à leurs besoins. Il leur envoyait de l’argent « à chaque paie », des paiements qui ont cessé.

En avril, sa femme a finalement reçu une bonne nouvelle du ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada (IRCC) : son visa de visiteur a été approuvé. Elle pourrait donc théoriquement venir au Québec le serrer enfin dans ses bras, mais l’obstacle monétaire se dresse maintenant. « Comment on va payer ? Où est-ce qu’on va vivre si elle est là ? » s’inquiète M. Medina, ce qui laisse présager de ses difficultés actuelles.

Le logement est en effet la question la plus pressante pour lui. Les ouvriers agricoles migrants sont logés par leur employeur, au coût de 30 $ par semaine. Mais lorsqu’ils ne sont plus à l’emploi, ils doivent aussi quitter leur logement.

L’homme reçoit des indemnités de la CNESST, mais elles sont calculées sur le salaire minimum qu’il gagnait et donc insuffisantes pour se loger convenablement dans sa situation. Pour l’instant, le CHSLD a accepté de le garder en hébergement interne, car il devrait sinon se trouver un appartement adapté à sa condition.

Et après ?

« C’est bien beau être reconnu victime d’un accident de travail par la CNESST, mais qu’est-ce qu’on fait après pour les temporaires ? » expose Michel Pilon, coordonnateur du Réseau d’aide des travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec.

Cet organisme soutient M. Medina depuis son accident. M. Pilon essaie notamment de faire valoir devant la CNESST qu’un logement adapté à ses limitations fonctionnelles doit faire partie du plan de réadaptation et donc être couvert.

Un travailleur étranger temporaire, qu’il gagne un haut ou un bas salaire, paie les mêmes impôts et les mêmes cotisations qu’un Québécois ; il a donc droit à l’assurance maladie du Québec, mais « la journée où il ne travaille plus pour son employeur, on [le Canada] dit qu’il faut qu’il quitte », exprime le coordonnateur.

Le permis de travail « fermé » que détient M. Medina est en effet lié à son employeur ; sa présence sur le territoire québécois est donc conditionnelle à cet emploi, qu’il n’occupe plus à cause des séquelles de ses blessures. Il tombe donc dans un véritable cul-de-sac administratif. Il n’existe aucun programme spécifique pour obtenir ou prolonger un visa pour un cas comme le sien.

Depuis 2019, la création d’un permis de travail ouvert pour les travailleurs vulnérables permet aux migrants liés à un employeur donné et qui sont victimes de violence ou qui risquent de l’être, d’obtenir une autorisation de travailler pour d’autres employeurs. Parmi les critères admis liés à la violence physique, on retrouve « des conditions dangereuses pour la santé physique », indique la description d’IRCC. Or, ce programme n’est d’aucune utilité pour M. Medina.

« Avoir un permis de travail ouvert n’aide pas plus si on ne peut pas travailler », résume Jill Hanley, professeure à l’Université McGill et directrice scientifique de l’Institut universitaire SHERPA. Elle ajoute qu’obtenir un statut, qu’il soit temporaire ou permanent, n’est en rien automatique.

« On me demande quand je vais retourner chez moi. C’est malaisant, car je n’ai pas de chez-moi ici. Si je pars, je ne pourrai pas mener mes plaintes à bien », dit le père de famille. Il s’est adressé tant à la CNESST qu’à Services Canada pour ses conditions de travail, le respect de son contrat ainsi que pour les suites de son accident.

« Il ne remarchera pas comme avant, ça c’est sûr. C’est clair pour nous qu’il va avoir des pertes. Ce serait très difficile pour lui de trouver un emploi dans un pays comme le Guatemala », affirme M. Pilon.

Ces personnes « tellement blessées que le travail physique n’est plus une option » peuvent normalement tenter de se former pour réintégrer un autre emploi équivalent ou un autre domaine. « Mais plusieurs options offertes aux travailleurs québécois ne fonctionnent pas pour eux », dit Mme Hanley, d’abord à cause de la langue. Or, les cours de francisation ne comptent pas comme une mesure de réhabilitation aux yeux de la CNESST, donne-t-elle comme exemple.

M. Medina pourrait tenter d’obtenir une résidence permanente pour des considérations d’ordre humanitaire, mais il a besoin d’un consultant enregistré en immigration ou d’un avocat pour déposer une demande. Les délais actuellement affichés pour le traitement par IRCC sont aussi de 21 mois.

« Ce n’est pas de l’impatience, mais mes papiers expirent bientôt. C’est très difficile d’attendre sans rien faire », se désole-t-il.

Les risques du métier L’agriculture est l’un des secteurs économiques les plus à risque pour les blessures. Les ouvriers agricoles souffrent souvent de lésions traumatiques ; le taux de mortalité y est même élevé. En outre, les travailleurs étrangers temporaires en sont plus souvent victimes que la main-d’oeuvre locale, montrent plusieurs études. « À risque égal, il ne devrait pas y avoir d’écart en fonction de l’ethnicité, de la couleur de peau, de la langue ou du statut d’immigration. Et ce n’est pas le cas, on le voit l’écart », note Daniel Côté, chercheur à l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST). Il pilote une étude d’envergure sur les travailleurs immigrants qui ont subi une lésion au travail, pour mieux déterminer les problèmes et leurs solutions. « Sur une ferme, les risques sont multiples. Pas seulement pour les pesticides ; il y a aussi des risques biomécaniques de toutes sortes. Je pense que tout le monde prend ça très au sérieux, et en même temps, il y a beaucoup de barrières, comme la langue », expose-t-il.