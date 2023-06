Quoi retenir de la fin de semaine?

Max Verstappen, champion du Grand Prix du Canada

Max Verstappen a mené d’un bout à l’autre et remporté le Grand Prix de Formule 1 (F1) du Canada, dimanche, obtenant du même coup la 100e victoire de l’histoire de Red Bull dans la série reine du sport automobile.

Le Néerlandais a ainsi défendu avec succès son titre acquis l’an dernier au circuit Gilles-Villeneuve et a savouré du même coup sa 41e victoire en carrière en F1. Verstappen était le favori pour l’emporter à l’aube du week-end, et il s’est assuré de le rappeler à tout le monde dès le départ de la course dimanche. Le Québécois Lance Stroll a, pour sa part, terminé neuvième au volant de sa voiture Aston Martin.

Le Grand Prix du Canada était la huitième manche de la saison en F1. L’épreuve montréalaise s’est déroulée sous un ciel nuageux, sans pluie, et la température ambiante a atteint 19 degrés Celsius en après-midi.