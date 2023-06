Restauré, le carillon de l’Oratoire revient au pays, plus brillant et imposant

Les cloches de l’Oratoire Saint-Joseph résonneront différemment. « Élément patrimonial », le carillon est de retour à Montréal, plus imposant que jamais, après avoir passé plus de trois ans en France pour être restauré.

Comme le veut la tradition, les cloches, qui ont retrouvé de leur brillant, ont été bénies samedi matin lors d’une cérémonie.

Acheminées par bateau, elles pèsent au total près de 19 tonnes. Elles sont exposées jusqu’à dimanche sur le parvis de la crypte de l’Oratoire, et seront ensuite installées dans le nouveau campanile, encore en construction. Les visiteurs devront toutefois patienter jusqu’en automne pour entendre le nouveau carillon.

Il y a onze carillons au Canada, mais seulement un au Québec. « Pour nous, la valeur, elle est patrimoniale », insiste Mme Barbeau, qui indique de façon secondaire qu’un « carillon comme ça peut valoir plus d’un million de dollars ». « C’est unique, c’est un instrument d’exception et il y en a peu. »

Initialement conçues pour être installées à la tour Eiffel, les cloches ont d’abord été prêtées à l’Oratoire, avant de lui être offertes en 1955, à l’occasion de son 50e anniversaire, par des donateurs. Leurs noms sont d’ailleurs inscrits sur certaines cloches.

Mais avec le temps et les intempéries, le métal s’est oxydé, prenant alors une couleur verdâtre. Une altération pas seulement esthétique, puisque la corrosion altère la qualité du son, explique la directrice des communications de l’Oratoire, Céline Barbeau.

Photo: Archives Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal

Pour « retrouver leur son pur d’origine », les cloches ont été envoyées en France en octobre 2019, à la Fonderie Paccard, là où elles avaient été initialement fabriquées. La fonderie d’Annecy-le-Vieux, qui existe depuis 1796, a restauré les cloches, mais aussi remplacé le clavier et les fils de l’instrument.

Les cloches d’un carillon ne bougent pas. Elles sont cognées par un battant, actionné par la frappe du musicien sur le clavier, semblable à celui d’un piano.

Six nouvelles cloches ont également été fondues, dont un bourdon, une cloche au son grave qui pèse à elle seule 3,6 tonnes.

Chaque cloche émettant une note différente, cet ajout permettra « d’agrandir le répertoire », se réjouit la carilloniste Andrée-Anne Doane. Titulaire depuis 2009, elle donne des récitals deux fois par jour, du mercredi au dimanche. « Le carillon, les cloches, ça rythme la vie des gens. […] Ça vient donner un bel atout à l’Oratoire Saint-Joseph. »

Avec 62 cloches, il est désormais le plus gros carillon du Canada, à égalité avec celui situé en Colombie-Britannique, remarque Mme Doane.

Photo: Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal

Un processus minutieux

Ce travail de « douze à dix-huit mois » a été ponctué de « plusieurs péripéties, notamment la COVID-19 » , raconte Cyril Paccard, qui oeuvre pour la fonderie familiale depuis 1995.

Le processus est particulièrement minutieux. Les dessins, par exemple, ne peuvent pas excéder deux à trois millimètres, au risque d’affecter la qualité du son et de déséquilibrer la cloche, explique M. Paccard, qui a fait le déplacement à Montréal pour superviser l’installation de l’instrument. L’alliage est lui aussi précis : 78 % de cuivre et 22 % d’étain.

Il faut également s’assurer de respecter le style des « petites soeurs » en coulant de nouvelles cloches. Mais se conformer à l’apparence des premières cloches construites il y a près de 70 ans n’était pas le plus gros défi, car « les techniques de fonderie, elles, ont peu évolué ».

Photo: Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal

L’étape la plus « importante » est de donner à la cloche sa note définitive, explique l’ingénieur. Plus la cloche est grosse, plus le son est grave. Les derniers ajustements se font à l’aide d’un « couteau pour enlever du métal », permettant d’ajuster les différentes harmoniques, distinctives des fonderies.

« C’est important de retourner chez le fondeur original, puisqu’on doit garder une certaine harmonie entre les cloches, et chaque fondeur a son timbre particulier », renchérit Mme Barbeau. « De toute façon, il n’y a pas de fondeur au Canada », ajoute-t-elle.

Si les carillonistes sont peu nombreux — il n’y en a que trois actifs au Québec, dont Mme Doane et son fils —, les fondeurs se font d’autant plus rares.

En France, il n’y a plus que deux fonderies, déplore M. Paccard. Celle de sa famille, et une à Villedieu-les-Poêles, en Normandie.