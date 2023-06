Si vous les avez manqués

«Banksyland», l’exposition non autorisée

Les réseaux sociaux se sont échauffés à l’annonce du passage à l’automne de l’exposition Banksyland à Montréal, Toronto et Vancouver. Vendue comme « la plus grande exposition au monde sur le plus mystérieux des artistes du monde », la nouvelle a été relayée sans bémols par de grands médias. Or, l’exposition, non autorisée par l’artiste, laisse dans son sillage aux États-Unis une traîne de sévères critiques et de questions éthiques. Légale ? Tant que l’artiste ne poursuit pas, oui. Morale envers les visiteurs ? Discutons-en.