Ottawa sommé de revoir ses mécanismes légaux pour favoriser l’accès aux tombes anonymes

Le Canada doit revoir ses mécanismes légaux afin de faciliter les recherches de sépultures anonymes liées aux pensionnats pour Autochtones, affirme l’interlocutrice spéciale nommée par Ottawa l’an dernier, Kimberly Murray. Son rapport provisoire a été déposé vendredi en présence de survivants et du ministre fédéral de la Justice, David Lametti.

L’ancienne directrice générale de la Commission de vérité et réconciliation, Kimberly Murray, observe plusieurs barrières juridiques entravant les recherches de sépultures anonymes, notamment en matière d’accès aux documents et aux lieux pour y effectuer des fouilles.

« Il est urgent que les gouvernements et les églises prennent des mesures actives pour restituer ces terres aux communautés autochtones », a soutenu Mme Murray, en anglais, en conférence de presse. Elle a été nommée en juin 2022 « interlocutrice spéciale indépendante » pour faire la liaison entre le gouvernement fédéral et les communautés autochtones qui tentent de trouver des tombes non marquées, ou qui les ont déjà trouvées.

« Une obligation »

« Actuellement, il n’y a pas de mécanismes juridiques clairs pour favoriser l’accès aux sites où doivent avoir lieu des recherches et [pour] protéger ces sites », peut-on lire dans le rapport intitulé Responsabilités sacrées : à la recherche des enfants disparus et des sépultures anonymes.

Les familles, les victimes ou les communautés souhaitant effectuer des fouilles doivent se résoudre à s’adresser aux tribunaux pour obtenir une injonction, ce qui exacerbe les tensions avec les occupants des terrains désignés comme abritant potentiellement un lieu de sépulture anonyme. Ainsi, « de nouvelles procédures sont nécessaires pour que les terres puissent être restituées plus rapidement », indique l’interlocutrice. « Ce n’est pas seulement la bonne chose à faire, c’est une obligation énoncée dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones ».

Quant aux documents permettant d’orienter les recherches, ils ont parfois été détruits ou perdus au fil des ans. L’enjeu derrière l’accès aux dossiers, selon le bureau de l’interlocutrice spéciale, réside donc principalement dans le financement des recherches en raison des difficultés liées aux exigences légales et politiques ou aux délais de traitement des demandes.

Au Québec, les familles des enfants disparus ou décédés ont accès aux documents et dossiers des disparus. Ils peuvent également bénéficier de l’aide du gouvernement, depuis une loi adoptée en juin 2021. Le gouvernement du Québec annonçait d’ailleurs, plus tôt en matinée, avoir obtenu des ordonnances de la cour supérieure pour aider deux familles autochtones qui souhaitaient exhumer les dépouilles de leurs enfants décédés pour leur offrir une inhumation digne.

Une justice autochtone

Le ministre David Lametti a profité quant à lui de la publication du rapport pour souligner l’importance d’arrimer en droit canadien les recommandations de la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

« L’un des objectifs de ce travail est de s’assurer que les lois fédérales soient cohérentes avec la déclaration. Cela implique une obligation de respecter et de donner une place aux lois et aux traditions autochtones. Les recommandations de Mme Murray sont primordiales pour la création d’un cadre législatif afin de préserver le respect et la dignité des enfants enterrés dans les sépultures non marquées autour des pensionnats », a-t-il déclaré.

Le ministre a été interpellé à deux reprises par des intervenants se présentant comme victimes des pensionnats et réclamant davantage d’autonomie décisionnelle en ce qui a trait à l’avenir de leurs peuples.

L’ombre du « négationnisme »

Qualifié en 2015 de « génocide culturel » par la Commission de vérité et réconciliation mise en place par le gouvernement fédéral dans la foulée des révélations sur les pensionnats pour Autochtones, l’histoire des victimes serait visée par une vague grandissante de négationnisme, selon l’interlocutrice spéciale, qui recommande la mise en place de sanctions légales.

« Nous devons envisager d’urgence des mécanismes juridiques pour lutter contre le négationnisme, y compris la mise en oeuvre de sanctions civiles et pénales », a déclaré Mme Murray. Elle a ajouté condamner l’augmentation de la « violence négationniste » à l’égard du « génocide colonialiste » perpétré contre les peuples autochtones du Canada.

Le rapport s’en remet à l’éducation de la population canadienne, à l’histoire et aux souffrances endurées par les victimes de ces traumatismes individuels et collectifs pour lutter contre le phénomène.