Des réactions mitigées à l’appel de Drainville aux enseignants retraités

L’appel du ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, aux enseignants retraités pour venir remédier à la pénurie de personnel dans les écoles pour la prochaine rentrée scolaire suscite des réactions mitigées, d’anciens profs estimant que Québec « ajoute l’insulte à l’injure ».

« Je trouve ça épouvantable qu’il vienne quémander les retraités », lance Alain Tremblay, qui a enseigné pendant 34 ans et qui était professeur d’Éthique et culture religieuse au secondaire lorsqu’il a pris sa retraite. « Si on avait pris soin des enseignants, si le gouvernement avait agi avec respect envers les profs et si on les avait traités avec davantage de sensibilité, on n’en serait pas là. »

L’état du réseau s’est dégradé depuis le début des années 2000 pour diverses raisons, estime-t-il. « Les gens sont à bout de souffle » et il est « devenu extrêmement difficile d’enseigner », notamment à cause de l’intégration d’élèves en difficulté dans les classes ordinaires et des services « qui se sont amoindris ».

« On traite les enseignants de façon inacceptable et après coup, on revient vers eux comme si de rien n’était, peste-t-il. Alors que c’est une situation qui a été créée par les gouvernements successifs. »

Comme d’autres enseignants retraités, celui-ci a contacté Le Devoir après avoir reçu une lettre signée par le ministre de l’Éducation datée du 23 mai.

« Le grand défi de la rareté de main-d’oeuvre nécessite encore aujourd’hui un engagement sans précédent de la part de chacun, écrit Bernard Drainville. En effet, la préparation de l’année scolaire 2023-2024 est en cours, et tous s’affairent à pourvoir les postes disponibles au sein des organismes scolaires. »

Le ministre demande de l’aide pour faire de la suppléance, pourvoir un poste en enseignement ou accomplir d’autres tâches. « À noter que, sous réserve des dispositions en vigueur dans les différents organismes scolaires, des incitatifs financiers pourraient s’appliquer », écrit-on.

Un accueil tiède

La lettre suscite des réactions mitigées, reconnaît Micheline Germain, présidente de l’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ), et qui représente des milliers d’enseignants à la retraite.

« Est-ce que les enseignants vont répondre à cet appel ? Je ne sais pas, souligne celle qui a elle-même été prof. Moi, ce que j’entends, c’est que beaucoup me disent: “Ouf, je suis content de m’en être sorti.” Mais il y en a d’autres qui disent qu’ils vont répondre positivement. Et ceux qui y vont, ils y vont avec coeur. »

Le gouvernement fait ce type d’appel à l’aide depuis la pandémie en 2020 et les enseignants retraités « ont répondu présent ». Mais la situation actuelle est différente et pourrait s’apparenter « à du chantage émotif », estime-t-elle. « On fait appel au sens de l’entraide et de l’engagement des retraités. Mais que ce soit à nous de soutenir l’organisation scolaire, ça, je peux comprendre que les enseignants s’interrogent », poursuit Micheline Germain.

Celle-ci déplore que l’AREQ n’ait pas été consultée avant cet envoi. « À deux reprises, nous avons rencontré le ministre précédent de l’Éducation, pour regarder comment on pourrait informer les retraités, comme nous avons des réseaux, dit-elle. Mais le gouvernement a envoyé directement une lettre et nous n’avons pas pu préparer le terrain ni voir avec les personnes. »

Le Journal de Québec rapportait il y a quelques semaines que des discussions étaient en cours au cabinet du ministre pour reconduire en 2023-2024 une mesure qui permet aux enseignants retraités qui acceptent de revenir d’être rémunérés au maximum de leur échelle salariale, sans être pénalisés sur leur prestation de retraite.

Ces discussions sont encore en cours, a précisé vendredi au Devoir le cabinet, qui n’a pas été en mesure de donner plus de détails.