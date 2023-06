Le Grand Prix montre les dents pour protéger son image

L’organisation du Grand Prix de Formule 1 a perdu patience à l’égard des commerçants qui se servent de l’image de la célèbre course automobile pour promouvoir des services offerts par leur établissement. Au cours de la dernière année, des avertissements ont été donnés à plusieurs restaurateurs montréalais afin qu’ils cessent d’utiliser des termes comme « Grand Prix » ou « Formule 1 » sans autorisation.

Depuis de nombreuses années, l’Auberge Saint-Gabriel est en fête pendant l’événement touristique phare des amateurs de vitesse. Jusqu’à la pandémie, l’établissement situé dans le Vieux-Montréal payait même le promoteur pour être un restaurant officiel du Grand Prix du Canada. Or, tout juste après la tenue du Grand Prix 2022, le propriétaire, Marc Bolay, affirme que son entreprise a reçu une mise en demeure de la part de l’organisation internationale de la Formule 1. On la sommait d’arrêter d’utiliser les termes « Formule 1 » et « Grand Prix », entre autres, dans toutes ses communications, dit-il.

« On a été très surpris et déçu. On aime bien utiliser les vrais mots, pour pouvoir dire qu’on est fier d’accueillir les fans de F1. C’est dommage d’avoir des restrictions, alors qu’en fin de compte, on fait aussi la promotion de leur Grand Prix », a commenté M. Bolay.

L’Auberge s’est engagée par écrit à ne plus utiliser ces mots-clés. Dans toutes ses communications, ses publicités et ses réseaux sociaux, elle a dû les remplacer par des expressions plus générales comme « week-end de course ».

M. Bolay souligne toutefois que ces changements n’ont pas empêché son restaurant d’être plus achalandé que jamais ce week-end.

Des mots litigieux

Et il n’est pas le seul dans cette situation. Le propriétaire du bistro français Chez Alexandre, Alain Creton, affirme avoir également reçu dernièrement une mise en demeure pour l’utilisation du terme « Formula One » et « F1 » à quelques endroits. Sur son menu spécial, par exemple, il a remplacé ces mots par un petit drapeau à damier.

« On ne peut même pas utiliser Formula One dans un hashtag », a-t-il affirmé.

D’autres restaurants du centre-ville ont plutôt indiqué avoir hérité d’avertissements de l’organisation du Grand Prix du Canada pour les mêmes raisons. Ils ont passé en revue leurs réseaux sociaux pour les purger des mots litigieux.

Sandra Ferreira, directrice des opérations du Groupe Ferreira qui est propriétaire du Ferreira Café, n’a pas reçu de message de l’organisation du Grand Prix. Elle a cependant vu une vidéo que le restaurant avait publiée sur Instagram et dans laquelle la « F1 » était mentionnée être retirée par le réseau social à la suite d’un signalement de l’organisation internationale de la Formule 1 pour usage non autorisé de la marque.

Une image à préserver

Le seul événement officiel de la Formule 1 à Montréal est la course automobile qui se déroule au circuit Gilles-Villeneuve, fait valoir l’organisation du Grand Prix du Canada. Les activités ou festivités qui se tiennent en ville ces jours-ci — sur les rues Crescent et Peel notamment — n’ont pas reçu la caution du Grand Prix, c’est pourquoi l’organisation a décidé de serrer la vis aux commerçants qui prenaient trop de libertés dans leurs communications promotionnelles.

« On est une franchise, on a ce droit d’utilisation, et quand des gens usurpent et utilisent sans autorisation les logos ou noms officiels de l’événement, ça se peut que des fois on intervienne », a indiqué François Dumontier, président et chef de la direction du Grand Prix du Canada, lors d’un entretien avec Le Devoir.

« On a des valeurs, on a des façons de faire, on le fait de façon très professionnelle et parfois, d’autres organisations vont organiser des trucs en marge du Grand Prix qui ne respectent pas nos valeurs et ne sont pas aux normes », ajoute-t-il.

Le Grand Prix de Montréal veut aussi dissocier son image de toute forme d’activité liée à l’exploitation sexuelle et à la prostitution, indique une source au sein de l’organisation. Deux employés assurent d’ailleurs une vigie constante sur les réseaux sociaux et sur Internet afin de voir de quelle façon et dans quel contexte la marque du Grand Prix est utilisée afin d’intervenir si nécessaire.

Quelle base juridique

Sur le site Internet officiel de la F1, il est précisé que non seulement le logo est une marque déposée, mais également Formula 1, Formula One, F1, FIA Formula One World Championship, Grand Prix, F1 Grand Prix et Formula 1 Grand Prix. Grand Prix du Canada est également protégé, selon le site web de l’événement montréalais.

Ces marques de commerce enregistrées confèrent effectivement un monopole sur l’utilisation de ces mots, indique le professeur en droit des affaires Benjamin Lehaire, de l’Université TELUQ. Il s’étonne toutefois que l’organisation fasse ainsi la police au sein des commerces montréalais.

« Vous créez un événement public et international. En pratique, c’est extrêmement compliqué de discipliner les entreprises de la région de Montréal pour de simples évocations des mots », a commenté M. Lehaire.

Il se dit curieux de voir ce que décideraient les tribunaux dans un cas comme celui-ci, étant donné le caractère notoire et public de l’événement. « Est-ce que l’événement n’appartient pas un peu aussi à tout le monde et au tissu économique ? » se questionne-t-il.

Avec Éric Desrosiers