La Cour suprême maintient l’Entente sur les tiers pays sûrs

Le plus haut tribunal du pays a décidé de maintenir intact l’accord entre le Canada et les États-Unis qui permet le renvoi de demandeurs d’asile ayant traversé la frontière entre les deux pays, pour l’instant, jugeant que cet accord ne viole pas leurs droits à la vie, à la liberté et à la sécurité.

La décision unanime de huit juges, rendue vendredi matin, conclut que l’Entente sur les tiers pays sûrs ne contrevient pas à la loi fédérale sur l’immigration ni à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Aucun juge n’a enregistré de dissidence.

« À mon avis, le dossier ne permet pas de conclure que le régime de détention américain est fondamentalement inéquitable », écrit le juge Kasirer, qui signe le jugement au nom de ses collègues, au nombre de sept depuis le départ du juge Brown.

À travers l’Entente sur les tiers pays sûrs, entrée en vigueur en 2004, le Canada a reconnu les États-Unis comme un lieu sûr où les demandeurs d’asile peuvent chercher et obtenir protection.

En vertu de cet accord, les réfugiés doivent demander l’asile dans le premier des deux pays où ils arrivent. Jusqu’à une récente modification de l’entente, les demandeurs d’asile pouvaient éviter d’être renvoyés aux États-Unis en traversant la frontière entre les points d’entrée officiels, ce qui a fait émerger des endroits de passage comme le chemin Roxham au Québec.

Encore un recours sur l’égalité

En même temps, les juges renvoient à la Cour fédérale le soin d’examiner si l’entente respecte l’article 15 de laCharte, afin de vérifier si elle contrevient au principe d’égalité des genres. Ni la Cour fédérale ni la Cour d’appel fédérale n’avaient tranché cette question.

« Ce recours repose sur l’argument que le régime législatif porte préjudice aux femmes qui craignent d’être persécutées en raison de leur genre », précise-t-on dans la décision.

Le Conseil canadien pour les réfugiés, le Conseil canadien des églises et Amnistie internationale Canada se sont joints à des plaignants individuels pour contester la légalité de l’Entente sur les tiers pays sûrs. Ces personnes sont toutes arrivées au Canada à partir des États-Unis en 2017 pour demander l’asile, affirmant par exemple fuir des violences sexuelles perpétrées par les gangs dans leur pays d’origine.

La contestation judiciaire se basait en partie sur le fait qu’il n’y a pas aux États-Unis « de consignes suffisamment claires données aux juges chargés de l’immigration » par rapport aux femmes qui demandent l’asile pour des motifs comme la violence fondée sur le genre.

Le plus haut tribunal explique que compte tenu de la gravité de l’affaire, de la taille et de la complexité du dossier, il ne serait pas « dans l’intérêt de la justice » qu’il se penche lui-même sur la violation alléguée du droit à l’égalité, garanti par l’article 15 de la Charte. Les faits et éléments de preuve devront refaire le parcours judiciaire : être examinés par des tribunaux inférieurs, avec possibilité d’appel.

Pas de détention automatique

Les plaignants dans cette cause attaquaient principalement l’idée que les États-Unis soient réellement sûrs pour les demandeurs d’asile, car leurs droits à la vie, à la liberté et à la sécurité sont violés lors du renvoi du côté américain. Le principe de droit international de non-refoulement des réfugiés ainsi que les conditions de détention étaient entre autres invoqués. La Cour fédérale leur avait donné raison, dans un premier temps, ce qui a été infirmé en appel.

Or, pour la Cour suprême, la démonstration n’a pas été faite que la détention devient « automatique » lors d’un refoulement aux États-Unis. « L’objectif de cet examen n’est pas d’établir si le droit d’asile aux États-Unis est le reflet de l’état du droit canadien », précise-t-on dans le jugement.

« Notre Cour n’est pas chargée d’apprécier le bien-fondé des politiques canadiennes en matière d’immigration, une question que les tribunaux ne sont pas institutionnellement conçus pour évaluer, encore moins pour réformer », écrit-on, mais plutôt de s’assurer que la loi canadienne permet des recours aux personnes qui craignent de voir leurs droits bafoués.

En général, les recours légaux qui sont offerts aux demandeurs d’asile ne sont pas « illusoires », comme l’avait dit la juge de la Cour fédérale, mais représentent au contraire des « soupapes de sécurité » suffisantes.

Autrement dit, « les exemptions discrétionnaires prévues par le régime législatif assurent le respect des principes de justice fondamentale ». La loi canadienne prévoit notamment des exceptions pour les mineurs non accompagnés et les migrants qui ont de la famille au Canada.

Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser, a salué la décision de la Cour suprême vendredi. Il voit dans ce jugement la preuve que « le système, aux États-Unis, ça marche », et que les deux pays peuvent poursuivre leur collaboration pour régulariser la migration de personnes vulnérables.

Lors de la visite du président américain, Joe Biden, en mars dernier, un protocole additionnel déjà signé en 2022 a été rendu public. Ottawa etWashington ont alors annoncé que le traité allait s’appliquer à l’ensemble des 8900 kilomètres de la frontière commune, y compris les endroits entre les points de passage officiels.

C’est la deuxième fois que l’Entente était contestée devant les tribunaux par ces mêmes groupes soutenant les demandeurs individuels. Les demandeurs, qui sont des citoyens du Salvador, de l’Éthiopie et de la Syrie, sont arrivés à un point d’entrée terrestre canadien en provenance des États-Unis et ont demandé l’asile.

L’entente en dates 2002 : Le Canada et les États-Unis signent l’Entente sur les tiers pays sûrs.

2004 : Entrée en vigueur.

2007 : Première contestation devant les tribunaux.

2017 : Le Conseil canadien pour les réfugiés, le Conseil canadien des églises et Amnistie internationale Canada contestent l’Entente pour la deuxième fois avec des demandeurs d’asile.

2017 : Accélération des arrivées de demandeurs d’asile par le chemin Roxham au Québec.

2020 : La Cour fédérale statue que cette entente enfreint la Charte canadienne des droits et libertés.

2021 : La décision doit entrer en vigueur six mois plus tard, mais le gouvernement fédéral porte la cause en appel en 2021.

2022 : Plaidoiries devant la Cour suprême.

2023 : Un protocole additionnel est rendu public le 24 mars, qui prévoit que l’Entente s’applique à toute la frontière. Une personne passant par le chemin Roxham ne peut donc plus demander l’asile, à moins d’être dans les exceptions déjà prévues (famille au Canada ou mineur non accompagné, par exemple).