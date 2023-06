La Cour suprême sur l’Entente sur les tiers pays sûrs

La Cour suprême du Canada doit rendre en avant-midi sa décision dans la cause suivante : des demandeurs d’asile estiment que l’Entente sur les tiers pays sûrs viole l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit « le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne ».

Ces citoyens jugent que leur renvoi aux États-Unis les a mis à risque de détention et d’autres violations de leurs droits.

L’hiver dernier, le Canada et les États-Unis se sont entendus sur de nouvelles modalités à propos de cette entente, qui joue un rôle central dans les passages de la frontière au chemin Roxham.