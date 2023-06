Montréal se prépare au 1ᵉʳ juillet

La Ville de Montréal se dit prête pour l’Opération 1er juillet. Depuis le début de l’année, quelque 314 ménages ont fait des demandes d’aide auprès de la Ville, inquiets de ne pouvoir se trouver un nouveau logement. L’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) s’attend pour sa part à devoir fournir de l’hébergement d’urgence à une quarantaine de familles.

Chaque année, le 1er juillet met en relief les difficultés des ménages à se trouver un toit. Mais la crise du logement et l’inabordabilité grandissante en matière d’habitation s’étendent maintenant à l’année, a souligné jeudi Benoit Dorais, responsable de l’habitation au comité exécutif de la Ville, alors qu’il faisait le point sur la situation en compagnie de Vincent Brossard, directeur de la gestion des demandes, des logements abordables et des suppléments au loyer à l’OMHM.

L’an dernier, la Ville de Montréal avait reçu un total de 900 demandes d’aide et s’attend à des résultats similaires cette année.

Composer le 311

M. Dorais presse toutefois les ménages de ne pas attendre le 1er juillet avant de composer le 311 pour obtenir de l’aide. « Malheureusement, il y a encore des gens qui se sentent démunis et ne savent pas qu’en appelant le 311 à Montréal, il va y avoir un paquet de gens qui vont les aider. »

Avec leurs partenaires, la Ville et l’OMHM offrent notamment de l’accompagnement pour la recherche de logement, de l’hébergement temporaire aux sans-logis et l’entreposage des biens pour un maximum de trois mois. Cette année, la Ville a réservé somme de 3,5 millions pour l’Opération 1er juillet.

Si, depuis le début de 2023, l’OMHM a recensé 314 demandes d’aide, leur nombre atteignait 386 à la même date l’an dernier. Sept ménages bénéficient d’un hébergement à l’heure actuelle. « On est dans des volumes similaires à l’an passé qui, soit dit en passant, avait été une des années record en termes de besoins. Mais on a une aggravation de la vulnérabilité des ménages », a précisé Vincent Brossard.

L’OMHM a réservé une trentaine logements afin d’accueillir les ménages qui pourraient avoir besoin d’un toit au 1er juillet. M. Brossard a également lancé un appel aux propriétaires privés ayant des logements vacants car plusieurs ménages pourraient bénéficier du Programme de supplément au loyer, a-t-il rappelé.

La perte d’un logement peut avoir des conséquences dramatiques, estime le maire de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais, « Quand tu perds ton 4 ½ à 700 dollars par année, c’est impossible d’en retrouver un dans l’arrondissement. Non seulement, tu es dans une mauvaise posture financière, mais tu dois changer de quartier et souvent même de ville », a-t-il souligné.

Un programme trop restrictif

Benoit Dorais déplore toutefois la rigidité du Programme de supplément au loyer (PSL) d’urgence qui exclut les ménages qui, incapables de payer leur loyer en raison de l’inflation et du coût élevé de leur appartement, sont expulsés de leur logis.

Comme plusieurs organisations de défense des droits des locataires, la Ville réclame du gouvernement un assouplissement des critères d’admissibilité du PSL d’urgence. « Ce sont des gens qui sont dans une grande précarité, mais la Société d’habitation du Québec leur dit que comme ils ont arrêté de payer leur loyer, ils se sont mis dans leur trouble eux-mêmes », a-t-il relaté. « Il ne faut pas ajouter de précarité à ces gens qui vivent déjà une précarité extrême. »

« L’abordabilité de Montréal est plus menacée que jamais. Ça doit nous mener vers encore plus d’actions », a poursuivi M. Dorais qui, avec d’autres acteurs du milieu de l’habitation, signait plus tôt cette semaine une lettre au premier ministre François Legault réclamant des « actions concrètes et immédiates » du gouvernement pour faire face à la crise.

La Ville a également quelques réserves à l’égard du projet de loi 31 déposé la semaine dernière par la ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, qui mettra fin aux cessions de bail. « S’il y a des gens qui sont rendus à céder leur bail pour s’assurer que leur logement reste abordable, c’est un symptôme. Il faut s’en occuper et [faire en sorte que les logements] restent abordables. » Selon lui toutefois, Mme Duranceau est une ministre qui est à l’écoute des préoccupations du milieu de l’habitation.