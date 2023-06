De nouvelles aides à Kiev

La ministre canadienne de la Défense, Anita Anand, est à Bruxelles aujourd’hui et demain pour rencontrer ses homologues des pays membres de l’OTAN afin de discuter de l’aide militaire accordée à l’Ukraine. On s’attend à ce que les pays occidentaux annoncent l’envoi de nouvelles munitions à Kiev pour poursuivre sa contre-offensive contre la Russie.

Mercredi, le secrétaire général de l’Alliance, Jens Stoltenberg, a insisté pour que les pays de l’OTAN offrent un soutien militaire accru à l’Ukraine. « Les armements fournis par les pays de l’OTAN sont utilisés pour la contre-offensive et ils font la différence. [Mais] nos stocks sont de plus en plus bas. Nous ne pouvons pas poursuivre à ce rythme », a-t-il averti.

Il s’agit de la 13e et dernière réunion du Groupe de contact sur la défense de l’Ukraine avant le sommet de Vilnius, en juillet. La rencontre en Lituanie couvrira d’épineux sujets : l’adhésion de l’Ukraine, la succession de Jens Stoltenberg et les dépenses militaires.