Véronique Hivon devient professeure invitée à l’Université de Montréal

L’ancienne députée péquiste Véronique Hivon se joint à l’Université de Montréal (UdeM). Elle sera professeure invitée au Département de science politique, a annoncé l’UdeM mercredi.

Elle agira également à titre d’experte en résidence à la nouvelle Maison des affaires publiques et internationales de l’UdeM, et ce, à compter du 1er septembre.

Mme Hivon a quitté la politique l’automne dernier, mais celle qui a été derrière plusieurs projets majeurs n’avait pas l’intention d’arrêter là sa contribution à la société québécoise.

« Lorsque j’ai annoncé que je ne solliciterais pas de nouveau mandat politique, j’ai indiqué que, après une vie passionnante dans ce domaine, je souhaitais maintenant pouvoir approfondir certains enjeux de société, dans un cadre différent, et partager mon expérience », partage-t-elle dans un communiqué.

Elle a notamment été ministre déléguée aux Services sociaux et à la Protection de la jeunesse sous le gouvernement de Pauline Marois. C’est à ce titre, et aussi lorsqu’elle était dans l’opposition, qu’elle a oeuvré à plusieurs progrès sociaux, notamment la Loi concernant les soins de fin de vie.

Plus récemment, elle a joué un rôle dans l’avènement des tribunaux spécialisés en matière de violence sexuelle et de violence conjugale.

« Je me réjouis de l’arrivée de Véronique Hivon au sein de notre faculté. Sa grande expérience politique sera un atout pour nos étudiantes et étudiants », souligne le doyen de la Faculté des arts et des sciences, Frédéric Bouchard.

Mme Hivon enseignera au programme de maîtrise en science politique — cheminement professionnel en affaires publiques et internationales, en plus de participer à des projets de recherche appliquée autour d’enjeux d’actualité, précise l’université.

Mme Hivon est diplômée de la Faculté de droit de l’Université McGill et titulaire d’une maîtrise en analyse et planification de politiques sociales de la London School of Economics and Political Science. Elle a également été avocate et a occupé des postes au gouvernement du Québec avant d’être élue députée de Joliette en 2008.