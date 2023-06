Enquête publique sur le suicide

Après plus de trois ans de consultations, la coroner Me Julie-Kim Godin présente les conclusions de son enquête publique pour prévenir le suicide au Québec. Elle donnera une conférence de presse à 14 h dans le grand quartier général de la Sûreté du Québec, à Montréal.

L’enquête avait été ordonnée en 2019 par la coroner en chef, Me Pascale Descary. Cette dernière souhaitait que des « témoins et des acteurs privilégiés impliqués dans la prévention du suicide » soient entendus pour formuler des recommandations. Le taux de suicide a baissé ces dernières années dans la province, même si les jeunes femmes sont de plus en plus nombreuses à confier avoir eu des idées suicidaires, selon l’INSPQ.