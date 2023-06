Longueuil convoite un couvent patrimonial

La Ville de Longueuil envisage de se porter acquéreur des bâtiments patrimoniaux appartenant aux Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie (SNJM), sur la rue Saint-Charles Est dans le Vieux-Longueuil, afin d’y loger des organismes communautaires et des entreprises d’économie sociale. Les discussions en cours avec la congrégation pourraient mener au dépôt, dès l’automne, d’une offre d’achat de la part de la Ville.

La congrégation, qui compte 122 religieuses au Québec, souhaite vendre l’ensemble immobilier depuis des années, mais pas à n’importe qui, et elle avait posé une condition : que l’acheteur conserve la mission sociale et communautaire des lieux. Plusieurs promoteurs immobiliers ont manifesté leur intérêt, admet Bernard Voyer, directeur général de la congrégation des Soeurs des SNJM. « Mais ils ne sont pas restés intéressés longtemps. On ne les a pas encouragés. »

L’an dernier, le Pôle de l’économie sociale de l’agglomération de Longueuil avait travaillé sur un plan d’acquisition des bâtiments, mais le projet n’a pu se concrétiser en raison du fardeau financier trop important.

C’est maintenant la Ville de Longueuil qui convoite les bâtiments pour en assurer la préservation. « Pour nous, c’est une question de responsabilité à l’égard de notre patrimoine à Longueuil, explique la mairesse Catherine Fournier, en entrevue au Devoir. On parle des plus vieux bâtiments sur notre territoire, qui ont vu passer beaucoup d’époques et d’histoire. Pour nous, c’est important d’acquérir les bâtiments pour garder leur vocation sociale. »

La Ville pourrait déposer une offre d’achat dès cet automne. Au préalable, elle souhaite toutefois s’assurer du bon état des trois bâtiments patrimoniaux. Le conseil municipal devait approuver, mardi soir, l’octroi d’un contrat de 341 000 $ à la firme d’architecture Affleck de la Riva pour la réalisation d’une étude patrimoniale et de vétusté.

Des immeubles bien entretenus

L’ensemble immobilier compte trois bâtiments, soit la Maison de la congrégation, dont la construction date d’avant la Conquête de 1760, ainsi que la Maison Marie-Rose Durocher et la Maison Notre-Dame, érigées au XIXe siècle. Des rénovations importantes ont été réalisées dans les années 1980 dans les espaces intérieurs du bâtiment principal, à l’exception de la chapelle et de quelques pièces qui ont été rénovées, mais qui ont conservé leurs caractéristiques patrimoniales, souligne Bernard Voyer.

La Maison Jésus-Marie, où résident plusieurs religieuses, ne fait pas partie de la vente.

L’analyse préliminaire réalisée par les ingénieurs de la Ville révèle toutefois que les bâtiments, qui ont méticuleusement été entretenus par les religieuses, sont en très bon état, indique Catherine Fournier. « C’est sûr que notre offre d’achat sera conditionnelle aux résultats de l’étude à venir. »

La mairesse précise que des travaux majeurs ne sont pas envisagés à court terme, si ce n’est le système de ventilation, qu’il faudra remplacer. Comme les archives des religieuses seront transférées,le caveau pourrait accueillir les archives de la Ville, ajoute l’élue.

Catherine Fournier s’attend à ce que le coût d’acquisition des bâtiments avoisine la dizaine de millions de dollars. « Peut-être un peu plus, dit-elle. Mais les soeurs ne veulent pas nous vendre les bâtiments à un prix spéculatif exorbitant, mais plutôt à leur juste valeur, pour qu’ils se retrouvent entre les mains de personnes qui pourront en prendre soin pour les générations futures. »

Cogestion

La Ville souhaiterait que les bâtiments accueillent des organismes communautaires, et dans cette optique, elle s’est associée au Pôle de l’économie sociale de l’agglomération de Longueuil. La mairesse Fournier évoque même la possibilité de mettre en place un système de cogestion des bâtiments avec cette organisation.

Directeur général du Pôle, David Miljour souligne que les besoins en matière d’espace sont grands, non seulement pour les organismes communautaires, mais aussi pour les organisations culturelles. « Il est difficile pour les organismes culturels et les artistes d’avoir des lieux où le loyer est abordable. L’achat par la Ville est donc un levier stratégique », dit-il.

M. Miljour mentionne qu’une douzaine d’organismes ont manifesté leur intérêt à s’installer dans l’ancien couvent. Il mentionne aussi la possibilité de prévoir des espaces de diffusion, dans la chapelle notamment, ainsi qu’un musée et un CPE. « Il pourrait y avoir un milieu de vie intergénérationnel avec un pôle social, culturel et économique. Je pense que ça pourrait être un modèle susceptible d’être reproduit ailleurs au Québec. »