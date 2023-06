Près d’un jeune sur 10 a fait l’objet d’un signalement à la DPJ en 2022-2023

Un peu moins d’un jeune sur dix au Québec a fait l’objet d’un signalement, selon le bilan annuel de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) rendu public mardi.

À l’échelle de la province, 135 839 signalements ont été faits pour l’année 2022-2023. Globalement, les DPJ ont enregistré une hausse de signalements traités de 2,5 %. Sur ce nombre, seuls 42 773 ont toutefois été retenus et il s’agit d’une baisse de 2 % comparativement à l’année dernière.

« Au cours des dernières années, avec comme guide le rapport Laurent […], nous faisons un travail de proximité avec les écoles et les milieux de garde. Il y a aussi eu une subvention importante pour la pédiatrie sociale, souligne Catherine Lemay, directrice nationale de la protection de la jeunesse et sous-ministre associée à la direction générale des services sociaux du ministère de la Santé et des Services sociaux. Nous avons ajouté des filtres à la porte d’entrée des signalements pour faire en sorte d’intervenir auprès des enfants avant que les problèmes ne grossissent ».

Des annonces sont par ailleurs à venir pour « venir renforcer cette intervention à la porte d’entrée ».

À Montréal, la hausse de 13 % des signalements est toutefois la plus importante de la province. Une situation qui préoccupe la direction de la protection de la jeunesse au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal, et qui pourrait s’expliquer par la détresse familiale et une hausse des violences conjugales et intrafamiliales.

De façon générale, les DPJ sont actuellement aux prises avec une pénurie de personnel et manquent d’intervenants pour faire les évaluations des signalements, ce qui a un impact sur les listes d’attente. Dans ce secteur particulièrement problématique de l’orientation-évaluation, 320 postes à temps complet ne sont pas comblés dans la province.

Québec a d’ailleurs annoncé une mesure incitative dans ce contexte, en versant temporairement une somme de 900 $ pour compenser l’adhésion à un ordre professionnel pour ces travailleurs.

Délinquance

Cette année, le thème choisit par les DPJ dans le cadre de leur 20e bilan annuel était la délinquance.

8554 jeunes contrevenants ont reçu des services visant principalement la réinsertion sociale, en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA). Il s’agit d’une hausse de 14,5 % par rapport à l’année dernière.

« À Montréal, c’est 1222 adolescents qui reçoivent du soutien pour que leur futur ne soit pas cristallisé dans la délinquance. Leur rétablissement est souvent un chemin complexe avec plusieurs détours et obstacles », a illustré Assunta Gallo, directrice de la protection de la jeunesse au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal.

Cette situation amène une charge supplémentaire, souligne de son côté Jean-François Payette, directeur de la protection de la jeunesse de Laval. « On réussit à assez bien la gérer au niveau des équipes LSJPA, ajoute-t-il. On a introduit des nouveaux programmes cette année. Des ressources supplémentaires ont été ajoutées pour répondre à la demande. »

Avec La Presse canadienne