7200 personnes sont toujours évacuées au Québec en raison des feux de forêt

Des averses dans l’est de la province ont aidé les pompiers à combattre les incendies dans ce secteur dans les derniers jours et le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, espère que Dame Nature donnera le même genre de coup de main dans l’ouest du Québec, alors que les feux continuent de menacer des communautés, particulièrement celle de Lebel-sur-Quévillon.

Mardi matin, il y avait 112 incendies de forêt en activité dans la province, quatre de moins que 24 heures auparavant.

« Il y en a 36 de ces feux qui sont combattus présentement par nos équipes de la SOPFEU et 751 000 hectares de forêt ont brûlé sur le territoire québécois », a indiqué le ministre François Bonnardel, en conférence de presse à Montréal.

Environ 7200 personnes étaient toujours évacuées de leur domicile en raison des incendies. De ce nombre, environ 4000 proviennent de Chibougamau et « ils devraient être en mesure de réintégrer leur domicile aujourd’hui », a indiqué François Bonnardel.

Les citoyens de Beaucanton et de Val-Paradis pourront également retrouver leur résidence mardi.

Pour les milliers d’autres, le ministre a indiqué qu’il a bon espoir de pouvoir leur annoncer une « bonne nouvelle » dans les prochains jours, mais qu’il est trop tôt pour confirmer que ce sera le cas.

« J’aimerais dire à tout le monde […] que tout cela sera terminé d’ici 48 heures, mais je ne peux pas le faire. Il y a trop d’impondérables », a souligné François Bonnardel.

Parmi ces impondérables, il y a les vents, la pluie et la foudre.

Des averses sont prévues dans les secteurs de l’ouest du Québec où d’importants incendies continuent de sévir, ce qui pourrait aider à combattre les feux, mais la foudre, qui pourrait déclencher d’autres incendies, force les autorités à demeurer sur le qui-vive.

Le « souci le plus important » demeure le feu aux portes de la communauté de Lebel-sur-Quévillon.

« On a quand même une intensité de feu qui est encore assez importante du côté sud de Lebel-sur-Quévillon, à une douzaine de kilomètres », a indiqué le ministre.

« Mais on devrait avoir trois ou quatre jours de répit dans ces secteurs, grâce à la température et les averses que l’on attend […] et avec une humidité relative qui va être en augmentant. »

François Bonnardel a souligné que dans l’est de la province, « le complexe de feu de Sept-Îles est considéré comme contenu » et qu’au centre, « il y a toujours des interventions sur la pointe sud » du feu de Chibougamau.

Il a ajouté que « les vents du Nord-Est vont nous donner un coup de main aujourd’hui pour un feu qui continue de stagner à une quinzaine de kilomètres plus au nord de Chibougamau ».

Le ministre a indiqué qu’il y a présentement 1150 pompiers qui combattent les feux dans la province.

Un contingent de pompiers américains est arrivé au Québec mardi et un autre devrait se joindre au combat d’ici mercredi. Avec les pompiers espagnols et portugais qui sont en route, « on aura une force de frappe de 1500 combattants », a expliqué le ministre.

Qualité de l’air

Le ministre a tenu à souligner que « certains panaches de particules fines » pourraient causer « quelques soucis » quant à la qualité de l’air en Abitibi-Témiscamingue et dans les communautés cries de la Baie James.

Également, « on pourrait avoir un souci dans les 72 prochaines heures pour le sud, donc pour Montréal. Là aussi on pourrait avoir un léger panache de particules ou d’air un peu plus jaunâtre, mais avec une concentration moins élevée que ce qu’on a connu dans les derniers jours. »

Dès mercredi, les personnes évacuées en raison des incendies pourront se rendre sur le site quebec.ca/aide-sinistre afin de réclamer une indemnité de 1500 $ par résidence principale.