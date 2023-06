La recherche en bibliothèque à l’ère de la décolonisation

La bibliothèque de l’Université Laval décolonise jusqu’à son outil de recherche. Depuis quelques mois, un vaste chantier s’attelle à dépoussiérer le lexique qui permet de parcourir le catalogue de l’institution pour y introduire des termes plus respectueux des Premiers Peuples.

Elle est désormais révolue, l’époque où il fallait écrire « Indiens d’Amérique » pour trouver un document sur les peuples autochtones dans la base de données de l’université.

Le lexique se modernise pour répondre à la sensibilité contemporaine. « Premiers Peuples » et « Peuples autochtones » ont donc récemment fait leur entrée dans le répertoire des vedettes-matière (RVM), l’outil d’indexation des documents qui dresse la liste des termes et des expressions utiles à la recherche.

Il s’agit d’une manière, explique Susanne Brillant, bibliothécaire de l’UL et responsable de cette initiative, de faire évoluer le répertoire au même rythme que la société « pour enlever, petit à petit, les biais coloniaux et eurocentristes qui subsistent. »

Ce processus d’actualisation se fait en étroite collaboration avec les premiers concernés. L’équipe de la bibliothèque récolte le point de vue de différents partenaires issus des Premières Nations et des Inuits du Québec avant de concrétiser les changements.

« J’amène les vedettes-matière problématiques dans des ateliers pour les soumettre à nos partenaires des Première Nations qui ont leur mot à dire, souligne Susanne Brillant. Je voudrais que pour toutes les vedettes-matières qui touchent les Premiers Peuples, nous utilisions cette méthodologie-là pour les valider. »

Le RVM de l’UL compte quelque 339 000 vedettes-matière et grandit de quelque 7000 nouvelles entrées par année. Depuis avril, environ 1500 corrections ont eu lieu – un premier jalon parmi plusieurs autres à venir.

« C’est le premier pas d’une première phase, insiste la responsable. Il y a encore des expressions irrespectueuses, mais beaucoup moins qu’avant ». Les modifications se multiplieront au rythme des consultations, poursuit-elle, et prendront effet au premier jour de chaque mois.

« Pour le moment, le projet se limite aux vedettes-matière liées aux Premiers Peuples qui habitent le territoire du Québec, précise Susanne Brillant. Dans un deuxième temps, la révision touchera celles liées aux autres provinces canadiennes, puis des pays de l’Amérique. »

Ici, il n’est aucunement question de faire tabula rasa du passé : les corrections n’éliminent pas les termes jugés irrespectueux puisqu’il s’agit plutôt d’ajouter un vocabulaire plus adapté à la réalité contemporaine pour élargir le lexique de recherche. « Notre fameux “Indiens d’Amérique” va rester là, conclut Susanne Brillant. Nous n’effaçons rien : nous ajoutons et nous enrichissons. Les chercheurs qui travaillent avec un corpus ancien, il y a certains mots de vocabulaire qui datent et qui doivent subsister. »

Créé en 1946, le RVM de l’Université Laval est devenu la norme de l’indexation canadienne en français en 1976. Sa modernisation dépasse largement le campus de Québec puisque plus 180 bibliothèques au Canada et dans le monde s’appuient sur son répertoire pour orienter leurs outils de recherche.