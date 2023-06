Renforts des États-Unis pour les feux

Même si plusieurs évacués ont pu regagner leur maison, de l’aide continue d’affluer de l’étranger pour éteindre les feux de forêt qui font toujours rage dans le Nord-du-Québec. Environ 100 pompiers et une équipe de gestion des feux majeurs de 19 personnes venant des États-Unis sont attendus aujourd’hui et demain. Ils se rendront notamment à Lebel-sur-Quévillon.

Mercredi, plus de 230 pompiers espagnols et portugais devraient aussi arriver au Québec. Une centaine de pompiers français sont présents depuis jeudi dernier, en plus de renforts du Nouveau-Brunswick.

Lundi, le premier ministre François Legault estimait que le nombre d’évacués se situait à « moins de 4000 » en soirée. Au plus fort des incendies, ils étaient quelque 15 000 déplacés.