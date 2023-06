Prévenir l’itinérance, un logement à la fois

La Mission Old Brewery, qui gère plusieurs refuges d’urgence dans la métropole, s’est donné un nouveau mandat il y a un an et demi : prévenir l’itinérance à la source. L’organisme a depuis accompagné plus d’une centaine de personnes à risque de se retrouver à la rue dans leur quête d’un logement abordable, a appris Le Devoir.

Personnes sortant de prison ou d’un centre de traitement de la dépendance, demandeurs d’asile et locataires à faible revenu menacés d’éviction comptent parmi les groupes à haut risque de se retrouver à la rue qu’accompagne la Mission Old Brewery depuis le lancement, à l’automne 2021, de ses programmes de prévention de l’itinérance.

À l’origine, ce qui a incité l’organisme à mettre en place ces services, c’est la « frustration » ressentie en son sein devant l’augmentation importante du nombre de personnes sans abri dans la métropole pendant la pandémie, relève en entrevue le président-directeur général de la Mission Old Brewery, James Hughes. Une situation qui a eu pour effet de surcharger les refuges d’urgence à Montréal. « C’est cette prise de conscience que ça ne fonctionne pas, de faire seulement du traitement de l’itinérance » en offrant un toit temporaire à des personnes qui se retrouvent à la rue, qui a incité la Mission Old Brewery à agir, explique M. Hughes.

L’organisme s’est alors affairé à « trouver un mécanisme d’intervention précoce » afin de « réduire la pression » sur les refuges d’urgence, tout en prévenant en amont « le trauma » qu’auraient à vivre autrement plusieurs personnes vulnérables si elles se retrouvaient forcées de dormir dans la rue, précise le p.-d.g. C’est alors « tout un nouveau chantier qui a commencé » pour l’organisme, plutôt habitué auparavant à tenter de reloger des personnes déjà en situation d’itinérance, ajoute M. Hughes.

Trouver des logements

Depuis l’automne 2021, l’organisme a ainsi accompagné plus d’une centaine de personnes à risque d’itinérance par le biais de ses services de prévention. Du lot, 35 ont jusqu’à maintenant trouvé un logement, tandis que les autres sont à différents stades d’accompagnement vers un toit abordable, de moins en moins facile à dénicher dans la métropole. Les personnes accompagnées peuvent notamment compter sur la banque de logements communautaires détenus par la Mission Old Brewery, qui collabore avec d’autres organismes et acteurs du secteur privé pour trouver des appartements à proposer à ces individus.

« C’est un tournant important dans la façon de lutter contre l’itinérance au Québec », soutient le directeur de la prévention de l’itinérance à la Mission Old Brewery, Georges Ohana. « Les ambitions au niveau de la prévention, ça a du sens au niveau économique, social, mais de façon plus importante, je pense, ça a du sens au niveau des droits de la personne », fait-il valoir.

Car actuellement, de nombreuses personnes se retrouvent à deux doigts de la rue en raison de leur vulnérabilité financière ou sociale. Des recherches ont notamment montré que les personnes incarcérées sont plus à risque de se retrouver à la rue, et vice versa. Ainsi, en aidant ces personnes à se trouver un logement à leur sortie de prison, la Mission Old Brewery espère éviter que celles-ci viennent engorger encore davantage les refuges d’urgence de la métropole, particulièrement achalandés en marge du 1er juillet, jour traditionnel du déménagement, relève James Hughes.

« Il faut agir avant le 1er juillet pour s’assurer que ces gens qui sont à risque évident d’itinérance sont accompagnés avant qu’ils ne se retrouvent sans autre option », souligne le p.-d.g.

Afin de cibler des personnes à risque d’itinérance, la Mission Old Brewery a d’ailleurs créé une dizaine de partenariats avec autant d’organismes oeuvrant notamment auprès de personnes incarcérées, comme la Société Elizabeth Fry du Québec, ou encore les YMCA du Québec, qui offrent de l’hébergement temporaire à des réfugiés et à des demandeurs d’asile. L’Office municipal d’habitation de Montréal et la Maison LI-BER-T, qui accompagne des femmes qui sortent d’un centre de traitement de la dépendance, orientent également des personnes à risque d’itinérance vers la Mission Old Brewery, afin que l’organisme les aide à trouver un logement qui répond à leurs besoins.

« Une goutte d’eau dans l’océan »

Les programmes de prévention de la Mission Old Brewery n’ont toutefois pour l’instant qu’une portée limitée, notamment en raison d’un manque de fonds disponibles, relève Georges Ohana. « C’est une goutte d’eau dans l’océan au niveau de la précarité sociale », lance-t-il au sujet du nombre de personnes accompagnées par l’organisme depuis le lancement de ses services de prévention.

En plus de tenter de s’allier à d’autres organismes pour élargir son champ d’action, la Mission Old Brewery interpelle également le gouvernement du Québec pour lui demander de contribuer au financement de ses services de prévention, indique M. Ohana.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux n’avait pas répondu aux questions du Devoir au moment où ces lignes étaient écrites.