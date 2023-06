Le Manoir Lafontaine mis à l’abri de la spéculation

Québec et Montréal ont confirmé lundi la sauvegarde des 93 logements abordables au Manoir Lafontaine, dans le Plateau-Mont-Royal. Le montage financier permettra à l’organisme Interloge de non seulement acquérir l’immeuble, mais également d’en assurer la rénovation pour offrir des logements à un prix inférieur à celui du marché.

« Le manoir Lafontaine aurait pu être un symbole de rénoviction. […] Je pense qu’on peut parler d’une lutte de David contre Goliath parce que ce n’était pas gagné », a commenté la mairesse Valérie Plante lors d’une conférence de presse au parc La Fontaine, situé en face du Manoir Lafontaine, en compagnie de la ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau. « Ça donne du courage à ceux qui vivent des situations similaires et se demandent s’il y a de l’espoir. »

La ministre Duranceau a indiqué que Québec contribuerait pour une somme de 16,8 millions pour la réalisation du projet. De son côté, Desjardins accordera un financement totalisant 15,4 millions et la Ville de Montréal, un montant de 5,6 millions. Au total, le coût du projet atteindra 38 millions de dollars.

Rappelons qu’un groupe de locataires avaient livré une bataille épique contre les propriétaires de l’immeuble, les promoteurs Jeremy Kornbluth et Brandon Shiller, qui souhaitaient évincer les locataires pour rénover le bâtiment et rentabiliser leur investissement. Certains locataires ont quitté les lieux, mais d’autres ont refusé d’abandonner leur lieu de vie.

On est treize militants qui avons fait plier des milliardaires

L’immeuble a finalement été remis en vente pour 28 millions en août dernier. L’organisme d’économie sociale Interloge, dont le parc immobilier compte 730 logements, s’en portera finalement acquéreur avec l’appui financier de ses partenaires.

Des locataires relocalisés

Les treize locataires qui sont toujours en place seront relocalisés temporairement et pourront réintégrer leur logement à des conditions similaires, avec un ajustement déterminé par le Tribunal administratif du logement (TAL), une fois que les travaux de rénovation seront complétés dans l’immeuble qui compte une douzaine étages, a précisé le directeur général d’Interloge, M. Louis-Philippe Myre. Les nouveaux locataires paieront pour leur part 1029 $ par mois pour un logement d’une chambre à coucher et 1158 $ pour un logement comportant deux chambres à coucher, a-t-il dit.

« Notre action permet d’offrir des logements de qualité à en moyenne 36 % sous le prix du marché, ce qui représente une économie d’un peu plus de 3000 $ par année par ménage », a ajouté M. Myre au sujet du parc immobilier d’interloge.

Les plans et devis du projet seront réalisés l’automne et les travaux de rénovation, dont le coût est estimé à 12 millions, pourraient s’échelonner sur 24 à 36 mois, a-t-il dit.

La mairesse a reconnu que la Ville n’était pas en mesure de se porter au secours de tous locataires en difficulté ou de se substituer à tous les propriétaires privés, mais qu’elle posait des gestes quand cela lui était possible. « Il y a certaines pratiques qu’on doit dénoncer — pour moi, les rénovictions, c’est inacceptable — et on doit encourager l’ensemble des partenaires publics à prendre leurs responsabilités quand il est question du droit fondamental d’avoir un toit sur sa tête », a-t-elle expliqué.

Elle a rappelé que la Ville avait réservé un montant de 600 millions de dollars dans son Programme décennal d’immobilisations pour l’achat de terrains pour des logements abordables et sociaux. « On va continuer à acheter des terrains et des immeubles pour faire du logement abordable », a-t-elle promis.

Pour Nadine Fréville, ce dénouement met un terme à un combat difficile. « On sait qu’on a gagné, mais ç’a été un parcours très douloureux », a-t-elle relaté en évoquant le « harcèlement » dont ont été victimes les locataires. « Ce fut un combat constant. Mais c’est ce qu’il faut faire. Il ne faut jamais lâcher. Il faut cultiver la solidarité. On est treize militants qui avons fait plier des milliardaires. »