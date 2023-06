Taux de vaccination stable chez les enfants au Canada malgré la pandémie

Malgré la pandémie de COVID-19, la couverture vaccinale des enfants canadiens est demeurée stable, selon une enquête nationale publiée lundi par Statistique Canada. En mars 2021, 92 % des tout-petits âgés de 2 ans avaient été vaccinés contre la rougeole et la poliomyélite, des pourcentages « relativement inchangés par rapport à ceux de 2019 ». Seule augmentation marquée : le taux de vaccination contre le virus du papillome humain (VPH), qui est passé de 73 % à 81 % chez les garçons de 14 ans.

À l’échelle provinciale, les taux de vaccination sont « semblables » à ceux de 2017 dans la « plupart des provinces et des territoires », indique l’Enquête nationale sur la couverture vaccinale des enfants. Au Québec, les taux de vaccination en 2021 étaient de 76,2 % pour la diphtérie, la coqueluche et le tétanos, 93,2 % pour la rougeole, 80,6 % pour l’hépatite B et 89,9 % pour la varicelle.

D’après Statistique Canada, la première année de pandémie de COVID-19 semble n’avoir eu « que peu d’influence sur les taux de vaccination à l’échelle nationale » en 2021. L’enquête souligne toutefois que « de nombreux enfants de la population cible auraient reçu une partie ou la totalité des vaccins recommandés » avant le début de la crise sanitaire.

Il reste que la cible vaccinale fixée par Ottawa, soit une couverture de 95 % d’ici 2025, n’a toujours pas été atteinte chez les enfants de deux ans au pays.

Les parents et la pandémie

La pandémie a-t-elle eu une influence sur la décision des parents de faire vacciner ou non leur enfant ? « Aucune », ont déclaré à Statistique Canada 89 % des parents et tuteurs ayant un enfant de deux ans. Près de 8 % ont affirmé pour leur part être « plus enclins » à la vaccination infantile et 3,5 % « moins enclins » en raison de la crise sanitaire.

Au Québec, 91,4 % des parents et tuteurs disent ne pas avoir été influencés par la pandémie lorsqu’est venu le temps d’immuniser leur enfant. Mais 4,3 % ont indiqué être « plus enclins » et 4,3 % « moins enclins ».

Pour la première fois, l’Enquête nationale sur la couverture vaccinale des enfants a recueilli des données sur les taux de vaccination chez divers groupes racisés. Elle relève que « dans l’ensemble », les enfants de deux ans d’origine chinoise et philippine affichaient en 2021 « un taux de vaccination plus élevé que les personnes non racisées ».

Les personnes noires enregistraient quant à elles « des taux plus faibles pour la plupart des vaccins recommandés ». À titre d’exemple, écrit Statistique Canada, « 73 % des personnes noires avaient reçu les quatre doses recommandées de vaccin contre le pneumocoque à l’âge de 2 ans, comparativement à 86 % des personnes non racisées ».

« Aucune différence importante » n’a toutefois été observée entre les taux de vaccination des enfants autochtones et non autochtones âgés de 2 ans, sauf pour le vaccin contre la poliomyélite : 95 % des enfants autochtones l’avaient reçu, comparativement à 92 % des enfants non autochtones.

Au printemps dernier, UNICEF Canada sonnait l’alarme et signalait que la couverture chez les tout-petits avait chuté durant la crise sanitaire dans 112 pays. L’organisme de bienfaisance s’inquiétait de la baisse de confiance des populations envers la vaccination infantile depuis la pandémie de COVID-19. Il rapportait que 82,3 % de la population canadienne jugeait important de vacciner les enfants en 2021, contre 90,5 % en 2019.

Selon l’UNICEF, les cas de rougeole dans le monde ont plus que doublé en 2022 par rapport à l’année précédente. Durant la même période, le nombre d’enfants paralysés après avoir contracté la poliomyélite a augmenté de 16 %.