L’industrie touristique s’attaque à l’exploitation sexuelle

L’industrie du tourisme montréalaise prend les grands moyens pour tenter d’enrayer les activités liées à l’exploitation sexuelle dans la métropole. Plusieurs organisations ont entrepris d’offrir des formations à leurs employés afin que ceux-ci posent les bons gestes s’ils soupçonnent des activités suspectes.

Le 24 mai dernier, l’Association hôtelière du Grand Montréal (AHGM) a organisé une séance de formation pour le personnel d’une trentaine d’hôtels. Pilotée par l’organisme le Phare des affranchies, cette formation détaillait les enjeux liés aux activités d’exploitation sexuelle afin d’aider les employés à reconnaître les signes à surveiller et à agir pour aider les personnes en danger.

Le 6 juin dernier, c’était au tour de Tourisme Montréal d’offrir une telle formation pour des employés issus du secteur touristique comme les bars et restaurants. Cette fois, la formation était donnée par l’organisme Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES).

Ce type de formation existe depuis des années, mais à l’aube de la saison estivale, l’industrie touristique a pris le taureau par les cornes. « L’exploitation sexuelle, on en parle beaucoup au mois de juin, à cause du Grand Prix, mais il faut le combattre ça à l’année. C’est faux de dire que c’est la faute d’un événement en particulier. C’est un fléau de notre société », croit Jean-François Boudreault, p.-d.g. de l’AHGM.

En 2016, l’émission Testé sur les humains, sur les ondes de TVA, avait présenté un reportage troublant sur l’exploitation sexuelle. Avec une caméra cachée et accompagné d’une écolière de 14 ans, un homme d’âge mûr, joué par le comédien Dominique Lévesque, s’était présenté dans plusieurs hôtels et motels afin de réserver une chambre pour une heure. Même si par leurs propos, les protagonistes laissaient clairement entendre que la jeune fille était mineure et que l’homme comptait avoir des relations sexuelles avec elle, aucun employé n’a fait de commentaire ou refusé de louer une chambre.

Plus récemment, un reportage d’Enquête rapportait les témoignages de femmes qui relataient avoir eu des relations sexuelles contre de l’argent avec le milliardaire Robert Miller entre 1994 et 2006. Plusieurs d’entre elles affirmaient être mineures au moment des faits. Certains événements se seraient passés dans un hôtel du centre-ville de Montréal sans que le personnel n’intervienne.

Jean-François Boudreault estime que les temps ont bien changé. « On ne parlait pas de l’exploitation sexuelle et du consentement comme on en parle aujourd’hui », dit-il. « Autres temps, autres moeurs. Est-ce que c’était correct ? Non. On aurait dû le dénoncer, mais il y a plein de choses dans les années 1990 qu’an n’aurait pas dû faire. […] Les hôtels n’ont rien à gagner à se fermer les yeux. »

Formation chez Tourisme Montréal

De son côté, Tourisme Montréal, qui compte 950 membres, a aussi décidé d’offrir des formations sur l’exploitation sexuelle aux employés de l’industrie. « Pour nous, “tourisme sexuel” et “Montréal” ne peuvent pas cohabiter dans la même phrase. Ce n’est pas ce qu’on veut pour Montréal. On a notre responsabilité sociale à coeur », explique Aurélie De Blois, responsable des relations publiques à Tourisme Montréal.

Aéroports de Montréal travaille pour sa part au déploiement d’une campagne de sensibilisation sur le trafic humain et l’exploitation sexuelle, principalement pour le personnel aéroportuaire, mais indique qu’il est trop tôt pour en dévoiler les détails.

L’organisme CLES, fondé il y a 18 ans, offre des formations pour contrer l’exploitation sexuelle depuis des années, mais la récente entente intervenue avec Tourisme Montréal lui a permis d’adapter son offre au personnel de l’industrie touristique. Que doit faire un employé s’il soupçonne des activités d’exploitation sexuelle et doute que la possible victime soit d’âge mineur ?

« Dans la formation, avant de parler de ce qu’il faut faire, on a parlé de ce qu’il ne faut pas faire. Il ne faut pas chaque employé ait l’impression d’être un policier ou enquêteur. Ils ne sont pas là non plus pour enfreindre la vie privée des gens en ce qui concerne les hôtels. Il y a une question de jugement qui est très importante », explique Jennie-Laure Sully, organisatrice communautaire à la CLES.

Un programme en place

Tout citoyen a l’obligation de porter secours à une personne en danger. Et si on croit qu’une personne mineure est victime d’exploitation, il faut faire un signalement à la Protection de la jeunesse. Mais tout n’est pas toujours simple.

Cofondatrice et directrice générale du Phare des affranchies, Nathalie Khlat indique que le programme Lueur, élaboré pour contrer l’exploitation sexuelle, est basé sur le principe « agir sans nuire » et s’adresse à plusieurs domaines, non seulement aux hôtels, mais aussi aux transports interurbains et à l’industrie du taxi, entre autres. « On est vraiment dans la nuance », rappelle-t-elle. « On ne veut pas partir une chasse aux sorcières et questionner directement à la personne [potentiellement victime], sinon elle va partir en courant. On préconise plutôt d’engager une conversation non menaçante et d’essayer de faire en sorte que la demande vienne directement de la personne si elle a besoin d’aide. »

Quelques signes peuvent être à surveiller dans les hôtels, comme une jeune femme accompagnée d’une personne beaucoup plus âgée qui semble la contraindre, un va-et-vient important dans la chambre où elle se trouve et des demandes pour que les draps soient changés souvent, avance Jennie-Laure Sully.

Une bonne communication entre les membres du personnel est alors indispensable, tout comme l’élaboration d’un protocole d’intervention afin de savoir dans quel contexte un signalement à la police est nécessaire, précise Mme Sully.

La sensibilisation à l’exploitation sexuelle a connu des progrès, mais il reste beaucoup de chemin à faire, convient Nathalie Khlat. « Il y a beaucoup de banalisation qui a été faite depuis toujours, alors c’est quelque chose qui ne se rattrape pas en quelques semaines. C’est un travail de longue haleine. »