Un test bon pour l’OQLF ne l’est pas pour le MIFI

Le consultant en immigration Timothy Morson parle le français comme si c’était sa langue maternelle. Il est Montréalais, a été déclaré bilingue et exempté des tests de langue à vie par la fonction publique fédérale, et il a réussi haut la main l’examen de l’Office québécois de la langue française (OQLF). Mais le ministère de l’Immigration du Québec a tout de même exigé qu’il aille passer l’un des tests de français entièrement conçu en France.

« C’est vraiment aberrant », dit-il. « Il n’y a aucune logique à me faire passer un test qui n’est pas fait ici », précise-t-il, d’autant plus qu’il n’est pas candidat à l’immigration, mais bel et bien un citoyen canadien qui a grandi au Québec. Et même plus : à condition d’être membre d’un ordre professionnel, l’examen de l’OQLF qu’il a passé serait accepté pour déposer une demande de résidence permanente.

En décembre 2020, M. Morson réussit au plus haut niveau possible toutes les épreuves imposées par l’OQLF. Il obtient ainsi une attestation de connaissance pour intégrer l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. Il s’agit d’ailleurs du seul examen accepté par les ordres professionnels.

Deux mois plus tard, il doit de nouveau montrer patte blanche, cette fois pour obtenir la reconnaissance à titre de consultant en immigration. Or, le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) ne reconnaît pas l’examen de l’OQLF, pourtant réputé plus difficile.

M. Morson est alors aiguillé vers la liste des tests acceptés, tous conçus entièrement et corrigés en partie par des instances françaises.

« Imagine ma surprise quand j’ai appris que le MIFI refusait d’accepter les résultats de l’OQLF ! »,dit-il aujourd’hui.

Il se tourne donc vers le Test d’évaluation du français adapté pour le Québec (TEFaQ), administré par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France. Ses constats sur ce test sont semblables à ceux du Devoir qui a passé le même test récemment : l’accent est français, certains choix de réponses sont inutilement ambigus, et la réussite dépend d’une foule d’autres facteurs que la maîtrise linguistique.

Qui plus est, le test de l’OQLF lui a paru « beaucoup plus difficile » que le TEFaQ, dans lequel il a aussi obtenu un très bon niveau.

« L’OQLF, une organisation québécoise célèbre et respectée, a déjà comme mandat de tester le niveau de connaissance du français des professionnels au Québec. Elle a tout ce qu’il faut pour s’acquitter de cette tâche », observe ce Montréalais. Le MIFI semble pourtant reconnaître cette qualité, puisque les membres d’ordres professionnels n’ont pas à passer les tests de France.

Une « incohérence » de plus, dénonce M. Morson. « Est-ce possible de prendre le Québec au sérieux sur la question du français dans de telles circonstances ? » ajoute-t-il.

Un « non-sens »

Tim Morson admet qu’il est probablement « une anecdote ». Il n’a complété que son éducation primaire en français et il ne pouvait donc pas présenter une preuve de trois années d’enseignement secondaire ou postsecondaire dans cette langue. C’est ce qui l’a obligé à passer l’examen de l’OQLF en premier lieu pour devenir membre de son ordre professionnel.

Rien dans le règlement actuel sur les consultants en immigration ne limite pourtant la liste des tests que ce ministère peut reconnaître. Il est en effet inscrit au règlement que la personne doit passer « l’un des examens de français reconnus par le ministre », une définition plutôt large. La liste précise de ces examens est plutôt consignée sur les pages d’instructions aux consultants : elle ne contient que des tests entièrement conçus et corrigés en partie par deux instances françaises.

Il n’y aurait donc pas besoin d’une modification réglementaire pour corriger cette « absurde ironie », selon M. Morson.

Il se dit bien placé pour comprendre que le gouvernement doit instaurer certains critères, lui qui a travaillé au sein de l’appareil fédéral, notamment comme agent d’immigration et consul à l’étranger.

« Je comprends que les grandes organisations doivent trouver l’approche la plus simple pour administrer les exigences. […] Mais il y a toujours le risque, et c’est ce que je vois maintenant avec le MIFI, de devenir tellement restreint qu’on tombe dans un non-sens. »

Il conclut en appelant à une certaine « flexibilité » dans l’application des politiques, qui prend en considération leur « esprit ». « Je suis peut-être tombé dans une craque, mais mon cas illustre bien un problème au sein du gouvernement du Québec par rapport à la question du français. »