Des commerçants du Mile End souffrent des coupures de courant répétées

Des commerçants du Mile End perdent des milliers de dollars en raison de coupures d’électricité préventives répétées, parfois jugées « abusives », dans le quartier montréalais. Ils réclament une meilleure communication de la Ville et d’Hydro-Québec sur la durée prévue des pannes, afin de mieux gérer leur personnel et les aliments.

« J’ai vraiment souffert depuis que j’ai les clés de cet endroit », souffle Franck Nasso, qui a ouvert en novembre 2022 sa boutique et son service de traiteur, Franck Maison Gourmande, sur le boulevard Saint-Laurent, près de la rue Saint-Viateur.

Depuis son installation, il dit avoir connu, entre les coupures préventives et les travaux devant son commerce, un « nombre incalculable de pannes », si bien qu’il estime avoir perdu « 40 % de son chiffre d’affaires pendant les premières six à huit semaines ».

Comme tous les commerçants joints par Le Devoir, il déplore un manque de visibilité sur le retour à la normale, et réclame que la Ville mette en place un canal de communication privilégié avec les intervenants sur le terrain, plutôt que de contraindre les détaillants à se fier aux algorithmes d’Info-pannes.

En cas d’incendie, de fuite de gaz, ou d’incident météorologique, par exemple, les services d’urgence de la Ville demandent à Hydro-Québec de couper le courant, dans un secteur donné, explique la société d’État.

« C’est de la prévention, je le conçois et je le comprends. […] Je ne demande pas un traitement de faveur », tient à préciser le copropriétaire et fondateur de la boulangerie Guillaume, Guillaume Vaillant. Mais « j’aimerais avoir un plan de match qui est beaucoup plus clair que d’attendre », résume-t-il. Il ne blâme d’ailleurs pas Hydro-Québec, mais plutôt la Ville.

Contacté par Le Devoir, le fournisseur d’électricité dit « comprendre » M. Vaillant, « mais quand c’est à la demande des services d’urgence, on n’a pas de visibilité [sur la fin de la panne] non plus ». Le porte-parole Maxence Huard-Lefebvre précise d’ailleurs que les services d’urgence eux-mêmes ne savent pas toujours, « au moment où ça se déclare, combien de temps ça peut prendre ».

Il assure par contre qu’en cas « d’interruption planifiée pour entretenir ou remplacer des équipements », les clients sont avertis plusieurs jours à l’avance de la coupure de courant et de sa durée.

De son côté, la conseillère d’arrondissement dans Le Plateau-Mont-Royal, Marie Plourde, a déclaré dimanche qu’elle allait « s’informer auprès d’Hydro-Québec pour voir s’il y a des sensibilités dans le réseau électrique du secteur », et qu’elle communiquerait « rapidement avec les commerçants et résidents affectés ». Car au bureau de la mairesse, on assure que les coupures de courant sont du ressort d’Hydro-Québec.

Des dommages à perte de vue

Jeudi, une fuite de gaz a entraîné une coupure de courant dans le quartier, dès 10 h 30. L’heure de rétablissement prévue du courant a été repoussée plusieurs fois avant que la panne ne prenne fin, aux alentours de 17 h.

En raison de cette panne, Guillaume Vaillant a dû jeter « 4000 ciabattas », l’équivalent de près de 6000 $ de pertes. « C’est énorme, c’est le travail de douze boulangers », dit-il au bout du fil. Ses croissants y sont aussi passés, deux jours seulement avant la fête de cette viennoiserie.

Il avait mobilisé le double de son effectif pour prendre de l’avance dans sa production en prévision de cet événement. « En général, j’ai tendance à toujours relancer mes pâtes qui ont été scrap. Là, je le ferai pas, parce que mon équipe est fatiguée, parce que c’est dur pour le moral aussi, de jeter autant. »

M. Vaillant dit avoir perdu le courant quatre fois en une semaine. Sept jours plus tôt, en raison d’un important incendie qui s’était déclaré au croisement de la rue Saint-Urbain et de l’avenue Laurier, il avait, là aussi, dû jeter toute sa production.

« Il y a des choix un peu cornéliens qui commencent à se présenter à nous, à savoir, est-ce que ça vaut la peine d’opérer un atelier de production dans le Mile End ? », se questionne celui qui est installé depuis bientôt treize ans dans le quartier, craignant de ne plus pouvoir assumer les pertes.

Les prévisions inexactes contraignent aussi les commerçants à retenir des employés au cas où le courant revienne. Des dépenses « inutiles », selon le boulanger, qui pourraient être évitées avec une bonne communication.

« Ce qu’on risque, c’est de perdre des clients, et aussi des employés », craint Roberto Porres, de la pizzeria Fugazzi, qui dit perdre des milliers de dollars à chaque coupure de courant. « Si t’as perdu deux journées de travail en deux semaines, puis que t’as un loyer à payer, tu vas peut-être aller travailler dans un autre quartier. »

Les coupures n’impactent pas seulement les commerçants. Katherine McNally, responsable du management des Immeubles B&G — qui possèdent notamment les locaux de Franck Maison Gourmande et de Fugazzi —, craint que certains de ses locataires commerciaux du boulevard Saint-Laurent ne puissent plus payer le loyer en raison des pertes liées aux travaux et aux coupures de courant.

« C’est sûr que pour nous, ça pose un gros problème », dit-elle. « La communication, c’est la base. […] D’après moi, il n’y aura personne qui sera capable de dire qui est responsable. J’imagine que la balle sera lancée entre la Ville et Hydro-Québec. »