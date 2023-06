Quoi retenir de la fin de semaine?

Visite éclair de Trudeau en Ukraine

Justin Trudeau a appelé samedi au retrait « immédiat », « complet » et « inconditionnel » des forces armées russes du territoire ukrainien lors d’une visite surprise à Kiev. Le premier ministre était accompagné de la vice-première ministre, Chrystia Freeland. M. Trudeau a annoncé conjointement avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, une aide supplémentaire de 500 millions pour aider l’armée ukrainienne à lutter contre l’invasion russe, en s’engageant à fournir davantage d’armes et à former des pilotes de chasse.

M. Zelensky a fait état samedi d’« actions de contre-offensive » de son armée sur le front, sans confirmer s’il s’agissait de la grande attaque préparée depuis des mois par Kiev. Les autorités ukrainiennes entretiennent le flou sur leur stratégie, alors que l’armée russe signale des assauts majeurs, y compris avec des équipements livrés par les Occidentaux, sur ses positions, notamment dans le sud de l’Ukraine. Kiev annonçait en ce sens dimanche la reconquête de trois villages dans la région orientale de Donetsk, sur le front de l’Est.

L’aide humanitaire s’organisait aussi dans le sud du pays pour secourir la population touchée par la destruction du barrage hydroélectrique de Kakhovka, qui a ravagé des dizaines de villages en aval. L’inondation qui s’en est suivie a forcé l’évacuation de milliers de personnes sur les deux rives du Dniepr, chacune contrôlée par l’un des belligérants.