Une consultante en immigration de Montréal bannie par son comité de discipline

Accusée de « négligence flagrante et récurrente », la consultante en immigration Maria Esposito est bannie de son ordre professionnel, a appris Le Devoir. Le Comité de discipline du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté du Canada (CCIC) a ordonné fin mai la révocation « immédiate » du permis de pratique de cette consultante, qui avait un bureau dans Parc-Extension, à Montréal, et un autre en Ontario. La consultante devra également verser 20 000 $ à son ordre professionnel en amende et en frais d’enquête.

Au terme d’une enquête publiée en avril dernier, Le Devoir avait recueilli une dizaine de témoignages incriminants qui faisaient écho aux treize plaintes déposées contre elle devant son ordre professionnel. On l’accusait d’avoir omis de déposer des demandes d’immigration qu’on lui avait confiées, de non-respect des délais prescrits et de ne pas avoir communiqué les décisions rendues à ses clients. Une de ces plaintes avait été déposée par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) elle-même.

Devant la gravité des manquements allégués, Mme Esposito avait été immédiatement suspendue au début du mois d’août 2022. Le CCIC avait conclu que cette suspension était nécessaire pour protéger le public.

Plusieurs personnes ayant témoigné sous le couvert de l’anonymat avaient raconté au Devoir le cauchemar que leur avait fait vivre cette consultante en immigration, dont la clientèle provenait surtout de la communauté indo-pakistanaise de Montréal. En plus de devoir payer de fortes sommes en argent comptant sans même qu’il n’y ait de contrat, ces demandeurs d’asile ont déploré n’avoir eu aucun suivi de leur dossier. Certains ont prétendu que Mme Esposito n’avait rien fait du tout. Conséquence ? Plusieurs d’entre eux se sont ainsi retrouvés sans statut.

Des manquements graves

Datée du 30 mai 2023, la décision du comité de discipline découle d’une entente entre les représentants du Collège et Maria Esposito, qui a reconnu certains faits dans une déclaration signée à la mi-mai, neuf mois après la suspension de son permis. La consultante a notamment avoué avoir « manqué à ses devoirs », mal communiqué et « fourni une représentation déficiente, négligente et complètement irresponsable à ses clients ». Elle a aussi reconnu ne pas avoir respecté les échéances et ne pas avoir été « honnête et franche en conseillant ses clients ».

Dans sa déclaration, elle admet plusieurs manquements ayant eu lieu entre août 2021 et avril 2022 relativement à une soixantaine de dossiers de demandes d’asile qui auraient dû être portés en appel. Dans ces dossiers, Mme Esposito a omis de déposer des avis d’appel, comme le lui demandaient ses clients, et de déposer tous les documents requis pour ces appels. La consultante a même été en défaut de respecter les prorogations de délais qu’elle avait elle-même demandées dans certains dossiers.

En effet, en décembre 2021, Maria Esposito avait admis à la Section d’appel de la CISR qu’elle éprouvait certains problèmes notamment en raison d’un employé « qui n’avait pas bien fait son travail ». Elle avait demandé de rouvrir ou de prolonger le délai pour interjeter appel dans plus de 45 dossiers (sur 63 au total) où elle avait manqué à ses devoirs. Même là, Mme Esposito n’a pas respecté le délai supplémentaire accordé dans près de la moitié des dossiers « exposant ses clients à des conséquences sévères, incluant le rejet de leurs appels et les rendant susceptibles d’être renvoyés du Canada », peut-on lire dans la décision.

D’ailleurs, 36 dossiers d’appel négligés par Mme Esposito ont été rejetés et parmi ceux-ci, cinq demandeurs d’asile ont reçu un avis de déportation. Ces derniers auront toutefois une seconde chance de se faire entendre.

Une peine « appropriée »

Les membres du jury ont relevé certains problèmes d’organisation de la consultante et observé une tenue de livres déficiente. « Mme Esposito n’a pas communiqué des mises à jour importantes à ses clients par rapport aux délais manqués et n’a pas maintenu un système pour enregistrer les dates d’appel et les dates limites concernant ces clients. »

Le nombre de clients impliqués, le manque de diligence de l’intimée et la violation de nombreuses dispositions du code mènent à la conclusion raisonnable que la révocation est la sanction appropriée

Le président du jury a indiqué que la peine, soit la révocation du permis de Mme Esposito, est appropriée dans les circonstances et qu’elle répond adéquatement au besoin de « dissuasion générale » pour l’ensemble des membres. « Pour arriver à cette conclusion, j’ai tenu compte du grand nombre de clients touchés avec de graves répercussions sur leur statut de réfugié. Le nombre de clients impliqués, le manque de diligence de l’intimée et la violation de nombreuses dispositions du code mènent à la conclusion raisonnable que la révocation est la sanction appropriée », a-t-il écrit dans la décision.

La consultante ayant admis volontairement les accusations portées contre elle, il n’y aura pas d’audience devant le comité disciplinaire du Collège. D’ici la mi-juin, Maria Esposito a toutefois l’obligation de rendre sa carte de membre du Collège et de fournir une déclaration sous serment dans laquelle elle affirme avoir avisé tous ses clients qu’elle ne peut plus exercer sa profession.

Elle a aussi le devoir de remettre à ses clients qui en font la demande la totalité de leur dossier. Dans certains dossiers d’appel, elle devra payer tout remboursement nécessaire que lui exigera le Collège. Enfin, elle a 90 jours pour payer 10 000 $ d’amende et 10 000 $ supplémentaires de frais d’enquête et d’honoraires juridiques. Invitée à commenter, Maria Esposito n’a pas rappelé Le Devoir.