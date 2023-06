Une application pour intervenir plus rapidement lors d’infarctus

Un patient est terrassé par un infarctus du myocarde aigu en pleine nuit à son domicile. Le technicien paramédical à son chevet transmet rapidement un électrocardiogramme (ECG) à l’hôpital régional. Après vérification, l’urgentologue envoie directement l’ECG au cardiologue interventionnel d’un centre spécialisé. Vite, il faut débloquer l’artère du malade. Le spécialiste déclenche une alerte — semblable à une alerte Amber — sur les téléphones intelligents de l’équipe de garde.

Une fiction ? On pourrait le croire dans un réseau de la santé qui utilise encore les téléavertisseurs et les télécopieurs pour communiquer. Mais non. Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) a récemment adopté une nouvelle plateforme infonuagique, Stenoa, afin d’accélérer le traitement des crises cardiaques. L’Hôpital du Suroît participe au projet-pilote. Le centre hospitalier régional réoriente les patients requérant une angioplastie vers l’Hôpital Royal Victoria, qui fait partie du CUSM.

« Pour la première fois, les centres hospitaliers sont capables de se parler de façon intelligente », affirme en entrevue au Devoir, Jeremy Levett, président de Stenoa et résident en chirurgie cardiaque au CUSM. « Avant, chaque centre hospitalier devait prendre le téléphone pour être en mesure de se parler et de coordonner des soins critiques. »

Dans le passé, la téléphoniste du Suroît devait contacter celle du CUSM afin que cette dernière joigne le cardiologue interventionnel de garde par texto et téléavertisseur. « On devait la rappeler pour parfois avoir de la musique d’ascenseur à 2 h du matin », raconte le Dr Jean-Philippe Pelletier, chef intérimaire du service de cardiologie interventionnelle au CUSM. « Elle nous mettait ensuite en liaison avec le médecin référent [ex. : du Suroît]. Personne ne s’ennuie de cela ! »

Chaque minute compte lorsqu’une personne est victime d’un infarctus. « L’artère occluse doit être débloquée le plus rapidement possible, rappelle le Dr Pelletier. Le risque de morbidité ou de mortalité augmente de façon exponentielle avec la durée de l’occlusion. » Selon les directives cliniques actuelles, le délai entre le premier contact médical (arrivée des techniciens médicaux ou triage à l’urgence) et l’intervention « doit idéalement être de moins de 90 minutes » dans les régions urbaines, précise-t-il.

Depuis l’implantation de Stenoa, les équipes des hôpitaux communiquent directement entre elles, sans intermédiaires, à l’aide de tablettes et de téléphones intelligents. Les gestionnaires des lits ont aussi accès à l’application. L’équipe d’hémodynamie de garde peut être appelée en renfort simultanément, grâce à une alerte sur les cellulaires des employés. « Au lieu d’avoir à contacter les infirmières, après ça les technologues, et attendre que tout ce monde-là nous rappelle pour leur dire “viens-t’en, on a un infarctus” », précise le Dr Pelletier.

La plateforme infonuagique assure également une transmission sécurisée des données. « On a le nom du patient et son adresse », indique le Dr Bernard Richard Jr, chef adjoint du service des urgences du CISSS de la Montérégie-Ouest. « On est capable de voir dans notre système chez nous s’il est connu pour un problème de santé. » Ce qui n’était pas le cas auparavant.

En Montérégie-Ouest, les techniciens paramédicaux faisaient déjà parvenir l’ECG aux urgentologues, avant même l’arrivée de Stenoa. Mais comme la transmission s’effectuait par des ondes non sécurisées, aucune information « nominale » n’était indiquée, explique le Dr Richard. Seuls l’âge, le sexe et la ville apparaissaient. Cela donnait lieu à des transferts non pertinents vers des centres spécialisés.

« On pouvait envoyer en hémodynamie à Royal Victoria un patient de 85 ans avec des troubles cognitifs super avancés et un cancer en soins palliatifs, cite en exemple le Dr Richard. Si on avait connu les antécédents, il n’y serait jamais allé. »

Une application certifiée par le ministère de la Santé

Le CUSM a géré jusqu’à présent quelque 500 cas de crise cardiaque avec l’aide de Stenoa. Jeremy Levett soutient que l’expérience est concluante. « On va présenter nos données dans une conférence majeure en cardiologie internationale à San Francisco en octobre », indique-t-il, refusant d’en dire plus.

Stenoa a obtenu une certification du ministère de la Santé et des Services sociaux. Son président ambitionne maintenant de l’implanter partout au Québec, afin de coordonner de façon « plus fluide » les soins critiques, « d’optimiser les délais » d’intervention et de sauver des vies.

Mais bien du travail reste à faire pour y arriver. Beaucoup d’ambulances transportant des patients au CUSM ne sont pas branchées à Stenoa. La Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM), qui a participé au projet-pilote, a installé la plateforme, mais uniquement dans les véhicules se rendant à l’hôpital du Suroît.

Le Dr Dave Ross, directeur médical régional des services préhospitaliers d’urgence en Montérégie, estime la plateforme prometteuse. Il dit travailler avec Stenoa afin que les techniciens paramédicaux aient accès à une donnée pouvant témoigner de l’impact de leur travail : le délai entre leur intervention et le déblocage de l’artère. « Actuellement, les paramédics se dépêchent, ils amènent le patient à l’urgence du CUSM, mais ils n’ont pas de rétroaction comme telle, observe-t-il. Quand on donne rapidement de la rétroaction positive, ça augmente la performance des intervenants. »