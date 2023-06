Bien-être animal sur les fermes: une approche axée sur la coopération et l’éducation

Pour faire respecter la réglementation en matière de bien-être animal sur les fermes, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) mise avant tout sur l’éducation et la sensibilisation des producteurs plutôt que sur la répression. Une approche jugée adéquate selon plusieurs intervenants, puisqu’elle produit des résultats, mais considérée comme laxiste par d’autres.

Lorsqu’un manquement à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal est observé, un inspecteur remet un rapport d’inspection à l’exploitant. Ensuite, un avis de non-conformité peut être émis et un plan d’action formulé avec des délais précis pour effectuer les correctifs demandés.

Si la situation n’est pas corrigée malgré ces mesures, l’inspecteur peut déposer un rapport d’infraction auprès du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Photomontage: Claire Dazat Le Devoir

Le DPCP détermine par la suite s’il dépose ou non une poursuite contre l’exploitant, ce qui pourrait ultimement mener à une amende en cas de culpabilité, voire à une saisie d’animaux.

Difficile de déterminer quels constats conduisent, ou non, à un rapport d’infraction général. Selon les rapports consultés par Le Devoir, certains exploitants ont reçu des rapports d’inspection mettant en évidence des états de chair « inquiétants » chez les animaux, voire des vaches incapables de se relever du sol, sans pour autant recevoir de rapport d’infraction.

Le rapport d’infraction est donc habituellement déposé après que l’exploitant, qui contrevient à la réglementation, a reçu un ou plusieurs avertissements. Mais la séquence peut ne pas être respectée pour les cas jugés urgents ou graves, explique Émilie Pelletier, médecin vétérinaire et porte-parole du MAPAQ.

Pour Me Alain Roy, professeur en droit animalier à l’Université de Montréal, cette gradation des mesures se fait au détriment des animaux. Après avoir reçu un signalement, des inspecteurs « sont allés sur une ferme et ont constaté des manquements, mais il n’y a pas eu d’infractions », s’étonne-t-il. « Je veux bien [donner une chance] à la sensibilisation, à la conscientisation et à l’éducation, mais il y a une limite, lance-t-il. Les seuls et uniques perdants [de ce système] sont les animaux. »

Pas de visites systématiques

Il n’y a pas de visites systématiques sur les fermes au Québec pour surveiller le respect de la réglementation sur le plan du bien-être animal. Les inspecteurs se déplacent, sans avertir, lorsqu’une plainte est déposée. À la suite d’une première intervention, les visites de suivis — qui visent à vérifier si les manquements ont été résolus — se font aussi sans préavis.

La majorité des fermes reçoivent toutefois régulièrement la visite de vétérinaires qui ont l’obligation déontologique de dénoncer les manquements au bien-être animal, indique le docteur Jean-Yves Perreault, président de l’Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec.

Tout comme le MAPAQ, les vétérinaires n’adoptent pas une approche coercitive, explique-t-il. Lorsqu’un manquement est noté, le vétérinaire va travailler avec le producteur, de manière positive, pour rectifier la situation. « Il va essayer d’encadrer l’animal pour régler le problème, comprendre la source du problème et accompagner le producteur dans un processus de changement », précise le docteur Perreault.

Le vétérinaire va aussi sensibiliser l’exploitant au fait que sa productivité sera affectée si les animaux ne sont pas gardés dans des conditions optimales. Dans la « très grande majorité des cas », les exploitants vont rapidement rectifier la situation, assure le docteur Perreault. « S’il y a vraiment un enjeu au niveau de l’engagement du producteur, à ce moment-là, une intervention peut être faite avec le MAPAQ. »

Les regroupements de producteurs ont aussi développé leurs propres programmes de certification pour assurer la qualité de leurs produits, qui comprend généralement un volet de bien-être animal.

C’est notamment le cas des Producteurs de lait du Québec avec le programme ProAction, qui implique la visite à la ferme d’un agent de validation, explique Paul Doyon, premier vice-président de l’Union des producteurs agricoles (UPA) et producteur laitier. « Toutes les normes de bien-être animal doivent être respectées pour qu’un producteur soit certifié. C’est conditionnel pour avoir accès au marché [et pouvoir vendre ses produits] », spécifie-t-il.

Souvent, lorsque de mauvais traitements sont infligés aux animaux, une détresse humaine se cache derrière, soulignent M. Doyon et le docteur Perreault.

Mode d’élevage intensif

Pour qu’un manquement au bien-être animal soit signalé au MAPAQ, le problème doit donc généralement perdurer et se situer à l’extérieur des pratiques admises par l’industrie. Des amendes moyennes totales de 51 000 $ par année ont été imposées depuis 2017 à des exploitants agricoles ayant contrevenu aux dispositions de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal.

Mais pour Me Sophie Gaillard, directrice générale par intérim et directrice de la défense des animaux et des affaires juridiques à la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal (SPCA-Montréal), « il n’y a presque rien qui est illégal [et donc qui peut mener à une plainte] en termes de traitement des animaux de ferme ».

Si les activités d’élevage sont « pratiquées selon les règles généralement reconnues », elles sont exemptées des principales dispositions de la Loi qui interdisent de compromettre le bien-être et la santé d’un animal ou encore de lui causer de la détresse.

Ces règles sont édictées par les codes de pratique élaborés, à l’échelle canadienne, par le Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage. Des comités rédigent ces codes, dont les membres sont généralement en majorité des représentants de l’industrie agroalimentaire, mais aussi des vétérinaires et des représentants gouvernementaux, entre autres.

Selon la réglementation en vigueur, un citoyen qui a un cochon comme animal de compagnie et qui lui coupe la queue peut faire l’objet d’une poursuite et se voir infliger une amende. Mais un agriculteur qui coupe les queues de ses cochons n’agit pas de manière illégale puisqu’il s’agit d’une pratique acceptée pour l’élevage des porcs.

Selon Me Gaillard, le gouvernement du Québec doit lui-même établir les pratiques qui sont jugées acceptables dans les élevages de la province. « Il faut établir un cadre réglementaire pour que ce soit le gouvernement qui détermine ce qui est légal ou non dans le traitement des animaux », estime-t-elle. Et ensuite, le gouvernement doit déployer les ressources nécessaires pour que cette réglementation soit respectée.

Paul Doyon, de l’UPA, estime au contraire que le système actuel des codes de pratique fonctionne bien et qu’il permet d’améliorer constamment le bien-être animal. « On n’est tellement plus à la même place qu’il y a dix ou vingt ans, témoigne-t-il. Les producteurs ont investi dans les dernières années et il y a eu du soutien du gouvernement pour améliorer les installations. » Il faut aussi éviter de tomber dans l’anthropomorphisme, dit-il, en attribuant aux animaux des émotions humaines.

Demain : un conflit d’intérêts au MAPAQ ?