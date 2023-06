Si vous les avez manqués

Enfin, renouer avec notre –M– bien-aimé

Aux premiers mots, d’une affectueuse et bienfaisante banalité — salut, ça va la santé, et toi ? —, il est de retour. Encore en France, dans ses valises, mais déjà parmi nous. Jeudi et vendredi à Montréal, dimanche à Québec, il va revêtir son costume de superhéros franco-nippon (les ailettes rappellent invariablement Astro Boy) et il redeviendra celui qu’on l’aime depuis longtemps déjà. Neuf ans sans spectacle du superhéros de la chanson française –M– au Québec, c’est long. Le revoir sera doux et bon.