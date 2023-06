Les centres d’amitié autochtones, une main sur l’épaule des évacués

Les centres d’amitié autochtones du Saguenay-Lac-Saint-Jean — ou centres Mamik — font des pieds et des mains pour accueillir les évacués d’Oujé-Bougoumou et d’Obedjiwan, déployant une impressionnante logistique pour accommoder les déplacés et leurs enfants — sans, toutefois, avoir la même collaboration d’une ville à l’autre.

Les évacués d’Obedjiwan ont pris possession du Château Roberval : l’hôtel, depuis mardi, affiche complet et environ 75 % de ses 124 chambres hébergent des déplacés de cette communauté atikamekw située 300 km à l’ouest de la ville.

En tout, plus de 325 personnes ont dû quitter maisons, maris et amis pour se réfugier au bord du Lac-Saint-Jean. Le feu, pour l’instant, ne menace pas Obedjiwan, mais plusieurs brasiers brûlent autour de la communauté. La fumée incommodante a forcé l’évacuation de ceux et celles à la santé précaire.

C’est le conseil de bande qui a réservé les chambres et assuré le transport par autobus des évacués. Certains d’entre eux dorment dans des hôtels, d’autres, chez des proches ou dans des foyers atikamekws, des lieux de passage affectés, en temps normal, aux malades de passage à Roberval pour recevoir des soins.

« Pour le moment, à Obedjiwan, ce sont seulement les personnes les plus vulnérables qui ont été évacuées : femmes enceintes, enfants, malades, aînés… », énumère Lise Savard, coordonnatrice du Centre Mamik d’Alma. Rencontrée au Château Roberval, c’est elle qui dirige l’impressionnant accueil des déplacés d’Obedjiwan.

Chaque jour, son personnel va s’enquérir des besoins dans chaque site d’hébergement et coordonner les efforts pour les soulager. « Nous avons une bonne collaboration avec tous les partenaires », indique Lise Savard.

« Nous avons des navettes qui vont chercher les enfants tous les matins dans les différents endroits où ils se trouvent », explique-t-elle. Les plus jeunes convergent vers le centre d’amitié autochtone de Roberval où un service de gardiennage s’organise chaque après-midi. Les plus âgés, ceux de 6 à 12 ans, se retrouvent au Château Roberval où des activités supervisées les attendent chaque jour.

Jeudi après-midi, une quarantaine de jeunes s’amusaient ferme au salon de quilles de l’hôtel sous la surveillance d’un trio d’animateurs. À l’étage, certains prenaient un plaisir évident à profiter de la piscine pendant que d’autres préféraient le bricolage et la lecture proposés dans une salle de réunion.

« L’objectif, c’est de libérer les parents pour qu’ils puissent obtenir ce qu’ils ont perdu et ce dont ils ont besoin, explique Lise Savard. Puis laisser des enfants toute la journée dans une chambre d’hôtel, ça n’aurait pas de bon sens non plus. »

Vendredi, les clowns de la troupe Les Fous du Roi devaient venir amuser la galerie. « Nous allons continuer à offrir ce genre de services, précise la coordonnatrice, aussi longtemps que ce sera nécessaire ».

« Certaines difficultés » à Ville de Saguenay

Dans la Ville de Saguenay, les évacués cris d’Oujé-Bougoumou ont trouvé refuge au cégep de Chicoutimi et à l’UQAC. La communauté au complet a dû partir, mardi soir, presqu’en même temps que Chibougamau.

« De façon générale, ça se passe super bien, se félicite la mairesse Julie Dufour. C’est plus de 400 personnes que nous avons accueillies. » Au besoin, explique-t-elle, un troisième centre d’accueil pourrait se mettre en place au centre Georges-Vézina.

Le centre d’amitié autochtone de Saguenay tente tant bien que mal d’accueillir aussi bien qu’à Roberval les évacués, mais déplore un manque de communication avec la Ville.

« J’ai envoyé des messages et des courriels partout, sans jamais avoir de retours », se désole Mélanie Boivin, directrice générale du Centre Mamik du Lac-Saint-Jean qui était de passage, jeudi, dans la Ville de Saguenay pour prêter main-forte à ses collègues.

La situation « occasionne certaines difficultés », ajoute-t-elle. « Je ne dirais pas du racisme, mais mettons qu’il n’y a pas trop de sensibilité. »

Mélanie Boivin rapporte que certains membres du personnel d’accueil présents au cégep de Chicoutimi auraient haussé le ton envers des évacués autochtones — une allégation que Le Devoir n’a pas pu confirmer.

La mairesse de la Ville de Saguenay s’étonne de cette accusation, assurant qu’une telle situation « n’est pas du tout venue à [s]a connaissance. »

« J’ai vraiment confiance que nos gens s’adaptent et répondent aux gens de la communauté. Est-ce qu’il peut y avoir des frictions ? Définitivement, souligne Julie Dufour. Ce n’est pas une semaine de vacances : ils sont évacués, ils sont dans la crainte de ce qui va se passer avec les feux, mais nos gens ont l’habitude de gérer des personnes qui vivent de l’anxiété. »

Jeudi soir, la Ville assurait avoir mis en place un comité de loisirs qui s’apprêtait à planifier des activités pour occuper les évacués. « Le temps, pour eux, est quand même long ! » indique la mairesse, ajoutant que des activités sportives ou des visites de la ville s’organisaient « prochainement » pour les occuper.